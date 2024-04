A program az Egészségfejlesztési Irodában zajlik. Szente-Hajnal Anita pszichológus vezeti a hat alkalmas csoportos foglalkozást. Elmondta: az egyéni és a csoportos munkának is megvan az előnye.

Csoportban könnyebb

A dohányzásról való leszoktatás esetében könnyebb a csoportos forma, mivel látják a résztvevők azt, hogy nincsenek egyedül a problémájukkal. Mások is hasonló problémákkal küzdenek. Sokszor nagyon jó ötleteket, tanácsokat tudnak egymásnak is adni a csoporton belül. A kudarcaikkal sincsenek egyedül, mert a dohányzásról való leszokás az a téma, ahol azért néha előfordulnak visszaesések. Jó az, ha látják, hogy természetes a visszaesés, mással is megtörténik. Ezért még nem kell rögtön feladni.

A beszélgetés során Szente-Hajnal Anita részletesen is kitért a foglalkozások menetére. Első lépésként elbeszélget a jelentkezővel. Felméri az aktuális élethelyzetét, motivációját. Ki kell töltenie egy dohányzással kapcsolatos kérdőívet. Ebben két dologra kíváncsi a szakember: a motivációra, és van-e ehhez támogató környezete.

A betegség és a család motivál

Az emberek motivációja nagyon vegyes. Általában két csoportra oszthatók. Egyrészt akik egészségük miatt döntenek a leszokás mellett, mert például már nagyon köhögnek vagy olyan diagnózist kaptak, melytől megijedtek. A másik, ha gyermeke vagy unokája születik, illetve, ha olyan párkapcsolata lesz, ahol a másik fél nem dohányzik.

Dohányzási napló

Az első foglalkozáson mindenki mesél magáról, majd kapnak egy dohányzási naplót, melyet onnantól kezdve vezetniük kell, az utolsó szál cigiig. Az A/4-es méretű lapon függőlegesen fel vannak sorolva az aznap elszívott cigaretták, szépen beszámozva. Vízszintesen pedig be kell jelölni különböző dolgokat, például az érzelmi állapotot. Az adott ciginél, mit érzett, dühös volt, szomorú, unatkozott. Le kell írnia azt is, hogy mit csinált éppen, kivel volt. Mekkora volt a sóvárgás mértéke, 1-től 5-ös skálán. Ez az alapja az egész folyamatnak, mert ezáltal tudja magát megfigyelni a résztvevő, hogy nála melyek azok a jellemző szituációk vagy időszakok, amikor gyakrabban rágyújt, illetve szembesül azzal, hogy egy nap hány szál cigarettát szív el. Mondhatni ez egy szembesítés, mely a a tapasztalat szerint sokaknál célravezető.

A dohányzási napló hatására vannak, akik már az első héten eljutnak odáig, 4-5 cigarettával kevesebbet szívnak. Valójában még semmit nem tettek, csak annyit, hogy megfigyelték, ők mikor és mennyit dohányoznak. A dohányzási napló azonban egy kritikus pont, ritkán, de van, hogy valaki ilyenkor már megfutamodik.

Technikákat tanít

A szakember hangsúlyozta: a dohányzásról való leszoktatást támogató programban sosem az egészség károsító hatásokat firtatják, azzal mindenki tisztában van. Olyan technikákat tanítanak meg a résztvevőknek, hogyan lehet leszokni. A dohányzás egy tanult folyamat, ezért meg kell tanulni nem dohányozni is. Ehhez fontos a motiváció, nélküle nem működik. A foglalkozásokon eszközt kapnak a résztvevők ahhoz, hogyan és mit tudnak tenni. Az önmegfigyelés alapján beazonosítják a dohányzást kiváltó tényezőket, ez mindenkinél más. Mindenki számára olyan technikákat keresnek, ami nála működik.

