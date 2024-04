‒ Melyek a legfontosabb termékek és feladatok a napi bőrápolási rutin során?

‒ A legfontosabb 30 év alatt a tökéletes minőségű és állagú lemosók. Mivel, ha a lemosó rossz, akkor nem biztos, hogy az egyéb krémek meg fognak felelni. Egy kozmetikus segíthet megmondani, hogy a bőr alapján milyen állagúra van szükség, zselé, tej vagy krém. Ha lemosóként micellás vizet használunk, akkor is áttöröljük az arcot és utána bő vízzel lemossuk. Soha nem szabad rajta hagyni, mivel az olyan, mintha zuhanyzáskor a tusfürdőt hagynánk a bőrünkön. A szemfestéket külön szemfesték-lemosóval mossuk le. Ezt követően jön a tonik. A tonik szerepe, hogy visszaállítsa a bőr pH-értékét és leszedje a maradék szennyeződést is. Mára pedig a legtöbb tonik még táplálja is a bőrt. Ezt követően mindenképp használni kell nappali vagy 24 órás krémet, mely nélkül nagyon nehéz egy bőrt fiatalon tartani. Illetve bármilyen bőrtípusa van, meg kell keresni a megfelelő fényvédőt, amihez kora tavasztól késő őszig hozzá kell szokni, mivel a nap ma már olyan károsodást okozhat a bőrön, ami a későbbiekben komoly problémát okozhat. 30 év körül a szemránckrém használatát is érdemes elkezdeni először naponta egyszer, később naponta kétszer.

Hetente legfeljebb kétszer pedig bőrtípustól függően érdemes leradírozni a bőrt.

Kettőnél többször azonban nem szabad, mivel akkor megvastagodik a bőr. Ilyenkor vizes kézzel jól átdörzsöljük a nyakat és a dekoltázst is, majd bő vízzel lemossuk. Ezt követően pedig egy faggyúmirigy-szabályozó pakolást vagy egy fátyolmaszkot is feltehetünk az arcra, amit 15-20 percig rajta hagyunk. Egy ilyen bőrápolási rutinnal nagyon sokáig tarthatjuk fiatalon a bőrünket. A másik, hogy kevésbé jelennek meg a májfoltok, kevesebb lesz a pattanás a bőrön, és szebben mutat a smink is ‒ tette hozzá.

Tege Mariann mesterkozmetikus, a Bűbájos Kozmetika & Make up tulajdonosa ad tippeket a Tündérszépeknek

Fotó: Beküldött fotó

‒ Milyen gyakran érdemes kozmetikushoz járni?

‒ Egy 25 éves, feszes bőrű nőnek nem létkérdés a kozmetikus. Akinek tisztítani kell az arcát, nekik nyilván havonta kell járniuk. Egyéb esetben elég két-három havonta, akkor, mikor érezni lehet, hogy feszül a bőr, nem bírnak vele, látják az elhalt hámsejteket a bőr tetején. Ilyenkor a kozmetikus szakszerűen leradírozza, megmasszírozza az arcot. 30 éves kor körül pedig be lehet vezetni, hogy 5-6 hetente, később pedig 4 hetente menjen kozmetikushoz ‒ mondta Tege Mariann.

Nem elég csak vízzel lemosni az arcunkat!

‒ Vannak, akik nem használnak semmit a bőrükre, mivel úgy gondolják, hogy esetleg eltömítik a pórusaikat, a bőrük nem tud lélegezni. Helyesen teszik, vagy hibát követnek el ezzel?

‒ Azt megértem, hogy valaki nem kívánja a krémet, de lemosni az arcot muszáj, mivel mindenkinek koszos a bőre. Ha csak vízzel mossuk az nem tisztít, szükséges hozzá valami. A szappan vagy tusfürdő esetében tönkretesszük a bőrünk felszínén található úgynevezett Hydro-Liquid réteget, ami a bőr védő rétege. Ez később megint jelentős károkat okoz a bőrnek. Az arc speciális ápolást igényel, hiszen nincs rajta ruha, mindig ki van téve az időjárás viszontagságainak, ezért kellenek a korábban említett termékek, amik ápolják a bőrt ‒ fűzte hozzá.

‒ Lehet olcsóbb termékeket venni, vagy érdemes a magasabb árkategóriájú kozmetikai termékeket használni?

‒ A legjobb, ha bízunk a kozmetikusban, hogy nem fog ránk sózni nagyon drága, fölöslegesen sokba kerülő krémeket, hanem figyel arra, hogy ár-érték arányban kiváló legyen. Mindig elsősorban a kozmetikust kérdezzük meg, mivel egy mindig jobb krémeket tudunk adni, mint ha bemennénk egy plázába.

‒ Hogyan kell helyesen feltenni a krémeket?

‒ Amikor krémezek, akkor belülről kifelé, és alulról fölfelé kell kenni a krémet. Ez nagyon fontos. A szem környékét pedig mindig úgy kell, hogy a szemöldököt sosem borzoljuk össze, onnan tudjuk az irányát. Belülről kifelé, alul pedig kívülről befelé kenjük.

Így árthatunk a bőrünknek!

‒ Melyek a leggyakoribb dolgok, amivel ártunk a bőrünknek és nem is vagyunk vele tisztában?

‒ A leggyakoribb, amit mindenképp el kellene kerülni, a szappanos lemosás, vagy a micellás víz bőrön hagyása ahelyett, hogy bő vízzel lemosnánk. Az anyukáink krémjének használata, mivel az sokkal több hatóanyagot tartalmaz, mint amire egy fiatal bőrnek szüksége van, ezzel pedig pattanások alakulhatnak ki. Az is gyakori, hogy túl gyakran és túl olcsó pakolást tesznek fel a fiatalok a bőrükre.

‒ Mi a legnagyobb hiba, amit a fiatalok elkövetnek?

‒ A legnagyobb baj, amikor nyomkodjuk a bőrünket. Örökösen nem szabad nyomkodni a pattanást. Ez azért baj, mert mindennap kinyomni egy miteszeres bőrt, az azt eredményezi, hogy folyamatosan irritálja a faggyúmirigyeket, hogy még több faggyút termeljenek. Az, hogy van két miteszer vagy tíz a bőrön, az nem jelent semmit. Azokat a pattanásokat kell kinyomni, aminek fehér a közepe. De azt is utána lefertőtlenítjük és rárakunk egy kis behúzó fertőtlenítő pakolást. De a mindennapi nyomkodásból komoly problémák lehetnek.

‒ A férfiak bőrápolása mennyiben különbözik a nőkétől?

‒ A férfiak bőrápolását nagyon le kell egyszerűsíteni, semleges illatúnak kell lennie és arra is figyelni kell, hogy a borotválkozás miatt folyamatosan irritálják a bőrüket. Nekik mindenképp speciális bőrápolásra van szükség, de nagyon egyszerűen. Lemosó, ami egyben van a tonikkal és egy nyugtató hidratáló krém, később pedig szemránckrém, de csak férfi illatban.