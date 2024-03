Elsőként Vörösváczki Vivient fotóztuk, aki Orgoványról érkezett a stúdióba.

Vörösváczki Vivien is modellt állt kameráinknak

Fotó: Baon.hu

A fiatal lány imád fotózkodni, és ezt mi is láttuk, hiszen végig magabiztosan mozgott a kamerák előtt, mindig tudta, éppen melyik póz előnyös és hogyan kell mozdulnia, hogy még jobb képek készüljenek róla.

Vivien nagyon sokoldalú lány, stábunknak is megmutatta tehetségét és elénekelt egy dalt, amely mindannyiunknak nagyon tetszett. – 6-7 éves koromban határoztam el, hogy szeretnék hegedülni, nagyon szerettem mindig is a tévében a hegedűszót, kiváló tanárom volt és 8 évig hegedültem. Később pedig 4 évig néptáncoltam, utána hastáncolni is megtanultam – mondta el Vivien.

Az orgoványi lány szabadidejében szívesen süt-főz és rajzolni is szokott. A későbbiekben pedig szeretne masszőrnek tanulni. – A családom mindig támogat, hiszen ismernek, tudják nagyon jól, mennyire szeretem, ha fotóznak, imádok öltözködni, szeretem, ha sminkelnek, ha a hajamat készítik, így úgy gondolom igazán nekem való ez a verseny.

Pacskó Dorina szerette volna magát a kamera előtt is kipróbálni

Fotó: Baon.hu

Vivien után Pacskó Dorina áll modellt kameráinknak.

A fiatal tiszaalpári lányt eddig nem fotózták még sosem és szerette volna magát a kamera előtt is kipróbálni, hiszen szabadidejében hobbiszinten szívesen fotóz embereket, de tájképeket is szokott készíteni. Nem rég nekivágott a jogosítvány megszerzésének, így szabadidejében a KRESZ-vizsgájára készül és a kiskutyájával is sok időt tölt.

A kék szemű szépség, ahogy a legtöbb lány, szintén izgult a fotózás előtt, de ahogy egyre több felvétel készült róla ő is kezdte leküzdenie a félelmét és elengedte magát. – Úgy gondolom, azért jó egy ilyen versenyre jelentkezni, mert akinek még eddig semmilyen tapasztalta nem volt, az kipróbálhatja magát, milyen a kamera előtt állni, és ha mégsem kerülne be a döntőbe, akkor is egy örök élményt ad neki egy ilyen lehetőség – fogalmazott Dorina.