Folyamatosan szervezzük a Tündérszépek szépségverseny fotózásait és szerdán újabb lányt kaptunk lencsevégre. Horváth Alexandra Kiskunfélegyházáról érkezett a kecskeméti stúdióba, hogy megmutassa legszebb oldalát kameráinknak.

Horváth Alexandra, kiskunfélegyházi szépség is ragyogott a kamerák előtt.

Fotó: Várkony Rozália

– Amikor megláttam a hirdetést először meglepődtem, mert eddig nem tudtam, hogy itt is rendeznek ilyen szépségversenyt, több ismerősöm is részt vett már ilyen versenyen és úgy gondoltam nekem is ki kell próbálnom magam ebben és mikor, ha nem most. Itt van előtte a lehetőség és semmit vesztenivalóm nincs, ha én is nevezek a versenyre – árulta el kérdésünkre Alexandra.

– Azt gondolom, hogy minden ember úgy öltözködik, amilyen. Én egy határozott, komoly embernek gondolom magam, ezért inkább elegánsabb darabokat hordok, ezzel is azt sugallom, hogy én ilyen vagyok. A színekkel pedig szintén azt próbálom megmutatni, hogy milyen ember vagyok. Nem szoktam a divatot követni, azt veszem fel, amiben jól érzem magam. Mindig azt nézem, hogy a bőrszínem alapján milyen színek állnak jól nekem, illetve, hogy éppen milyen eseményen viselem azt a ruhát. A sminkem is függ attól, hogy milyen eseményre megyek, de attól is, hogy milyen a kedvem. Úgy gondolom meg kell válogatnunk, hogy mi áll jól nekünk és az alapján kell, hogy öltözködjünk – véli Alexandra.