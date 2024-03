Szinte ránk tört az elmúlt napokban a tavasz. Az időjárás legalább egy hónappal jár előrébb. Ba Irén agrármérnök arra figyelmeztet, hogy a kerti növényeket mindenképpen érdemes metszeni. A növények megfelelő növekedését úgy lehet elősegíteni, ha megmetsszük őket. Időnként érdemes drasztikus visszavágást, fiatalítást végezni – tanácsolja a szakember.

Ba Irén ad hasznos tippeket, hogyan kell metszeni a rózsákat

Fotó: shutterstock.com / illusztráció

Ahhoz, hogy szép virágzatot kapjunk, a rózsák esetében tőkefejet kell kialakítani. A hosszabb csapokból – a tő nagyságától függően – 3–4 nagyobb csapot érdemes hagyni. A vesszőn ilyenkor 4–5 szem marad. Egy félhosszú csap általában majd hat szálat – hat hajtást – indít. El kell döntenünk, hogy rózsafát alakítanunk ki, vagy pedig bokros rózsában gondolkozunk. Ha utóbbiban, akkor félhosszú vesszőket hagyunk, ezek magassága 25 centiméter lehet. Ezek úgy 50–60 napon belül fognak virágozni. Ez azonban az időjárástól is függ. Ha hidegebb az idő, akkor hosszabb idő múlva fognak a bimbók megjelenni. Amikor a szál levirágzott, el kell távolítani minimum a szárrész kétharmad részét, ezután a szál onnan indítja a következő hajtást.

Ba Irén kérdésünkre elmondta: most, március második felében még nem késtünk el a metszéssel.

Az agrármérnök azonban arra figyelmeztet, hogy egy áprilisi fagy elviheti majd a hajtásokat. A rózsa azonban korrigál, azaz ekkor újrakezdődik minden, és új hajtások fognak kibújni a vesszőkből. Nem kell félni a metszéstől, bár drasztikusnak tűnik, a megfelelő időben, kellő mértékben visszavágott növény számára a fejlődést biztosítjuk.

A szakember arra is felhívta a figyelmet, hogy a tavaszi szerves trágyázás jót tesz a növénynek, a rózsa a marhatrágyát kedveli. Nagyon meghálálja, ha megfelelő mennyiségben megkapja a tápanyag-utánpótlást. Mint mondta, főleg nagyobb városokban nem könnyű klasszikus istállótrágyához jutni, de a bolti terméket is nyugodtan lehet használni. Ám felhívta a figyelmet arra, hogy a szükséges vízellátásról is gondoskodni kell. A trágya lebomlásához szükséges a víz, hogy a növény megfelelő módon képes legyen felszívni a tápanyagot. Műtrágyát is lehet használni, a gyártó előírásait mindenképpen vegye figyelembe a felhasználó – tanácsolta Ba Irén agrármérnök.