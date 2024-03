Kis Virág Fülöpjakab és Kunszállás határán egy hatalmas gazdaságban él a családjával. Nagy állatbarát lévén fontos számára a természetközeliség, így a fecskevédelem is. Családjuk birtokán vannak homokos, meredek partszakaszok, ahol szívesen költenek a partifecskék és a gyurgyalagok. Ezeket a költőhelyeket nagy gonddal óvják és védik. Ugyanakkor több istállójuk is van, ahová a műfészkek elhelyezését is tervezik.

Kis Virág kerámia stúdiójában sorra készülnek a műfészkek a visszatérő fecskék számára

Fotó: Vajda Piroska

Műfészek készítését másoknak is tanítja a keramikus

Kis Virág számára kézenfekvő volt, hogy keramikusként műfészkek készítésével járuljon hozzá a veszélyeztetett faj fennmaradásához. Nemcsak saját maguknak készít műfészkeket, hanem kerámiastúdiójában iránymutatásával bárki csinálhat műfészkeket, madáritatókat és etetőket is. A keramikus szerint a fecskefészek készítés nagyon kreatív és készségfejlesztő elfoglaltság. A gyerekeknek hatalmas élmény, mely formálja a környezet-tudatosságukat.

Kis Virág azt is elmondta, hogy az ideális műfészket a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület honlapján található útmutató alapján formázta meg. Megtudtuk, a füstifecskék nyitott fészket használnak, míg a molnárfecskék a mennyezethez teljesen felzárt fészket kedvelik és a kicsi, félköríves berepülő nyílást szeretik. Fontos, hogy a fészek minimum 10 centiméter mély és 15 centi széles legyen, hogy kényelmesen elférjenek benne a tojások. A műfészek oldalait érdemes érdesfelületűre kialakítani, mert úgy könnyebben tudják a fecskék tovább építeni, saját ízlésükre formálni.

Fotó: Vajda Piroska

A keramikus arra is felhívta a figyelmet, hogy a műfészkeket ajánlatos a természetes fészkekhez hasonló színűre színezni. Ehhez földből – ezt legjobb egy vakondtúrásból gyűjteni – és tapétaragasztós vízből készítsünk sarat és azzal alaposan kenjük be a műfészkek külső felületét.

A fecskék megóvása több szempontból is fontos – hangsúlyozta Kis Virág. Elmondta, egyetlen fecske egyetlen szezonban mintegy másfél kilogrammnyi rovart eszik meg, étrendjén szerepel gyakorlatilag az összes gazdasági kártevő, illetve szúnyog. Virágék gazdaságában pedig ezekből van bőven. A fecskéknél már csak a denevérek falánkabbak, ezért a keramikus tervezi, hogy agyagból denevérodúkat is készít.

Fotó: Vajda Piroska

Ha azt szeretnénk, hogy a fecskék benépesítsék az udvarunkat, akkor érdemes egyszerre több, akár tucatnyi fészket kihelyezni az eresz alá. A fecskék műfészkekbe költözését és visszatelepülését sárgyűjtőhelyek kialakításával is segíthetjük.

Fecskepelenka: az összegyűjtött ürülék jó tápanyag a talajnak

Sokan a madarak ürüléke miatt nem látják szívesen házuk táján a fecskéket, ezért inkább leverik a készülőben lévő fészkeket, a műfészkek kihelyezéséről pedig hallani sem akarnak. Pedig az úgynevezett fecskepelenka alkalmazásával, a fészkek alá helyezett léccel könnyedén megakadályozható a fecskeürülék lepotyogása. Az összegyűjtött ürülék egyébként nagyon jó tápanyag a talajnak, a denevér guanója pedig még hasznosabb, szupertrágyaként ismert – részletezte Kis Virág, aki azt vallja, próbáljunk meg inkább együtt élni a természettel, minthogy állandóan a kedvünk szerint formáljuk, alakítsuk azt.

Kínai Petőfi-fordító domborművét készíti

Kis Virág a műfészkek készítése mellett egy másik nagy projekten is dolgozik. A kiskunfélegyházi önkormányzat felkérésére a kínai Bai Mang Petőfi-fordító domborművét önti kerámiába. Elmondta, Bai Mang több Petőfi-verset és a költő életrajzát is lefordította kínai nyelvre. Petőfi Sándor Szabadság, szerelem című versének fordítása a legismertebb és legszebb kínai nyelven, több millió példányban forog közkézen, része a közép iskolai oktatásnak. Bai Mangot fiatal korában kivégezték, ő is a szabadságért áldozta életét, mint Petőfi Sándor.

Fotó: Vajda Piroska

A költő és műfordító arcmását formázó dombormű és mellette a kínai kalligrafikus jelekkel felírt Szabadság, szerelem című vers egy emlékoszlopra kerül, amelynek ünnepélyes felavatása június 11-én lesz az Ótemplom mögötti Petőfi sétányon. Az esemény része Kiskunfélegyháza várossá nyilvánításának 250 éves évfordulója tiszteletére rendezett programsorozatnak.