Jelentkezz a Tündérszépek 2024 versenyére!

Idén ötödik alkalommal indította útjára a Mediaworks Hungary Zrt. a Tündérszépek országos szépségversenyt, amelyre már jelentkezhetnek a Bács-Kiskun vármegyében élő, itt született vagy itt tanuló hölgyek.

Saját portfólióval is lehet jelentkezni, de profi fotóssal el is készítjük első saját fotósorozatát annak, aki ezt kéri. Bács-Kiskun vármegye szépségei Csongrád-Csanád, valamint Békés vármegye hölgyeivel versengenek majd a továbbjutásért. A regionális előválogató április 8-án indul. NEVEZZ MIELŐBB, mert a regionális fordulóba legfeljebb ötven hölgy juthat be. A zsűrizés a jelentkezéssel együtt indul!