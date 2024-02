Vegetáriánus fogások 53 perce

Böjti receptek: íme nyolc húsmentes étel

A háziasszonyok számára mindig fejtörést okoz, hogy mit főzzenek. Böjt idején ez a kérdés még jobban előtérbe kerül, ugyanis egyszerre kell változatos, húsmentes, egyszerű és egyben finom ételeket készíteniük. Munkácsy Attila kecskeméti szakács ajánlásával most néhány olyan receptet mutatunk be önöknek, amelyeket böjt idején is bátran elkészíthetnek.

Munkácsy Attila szakácsnak köszönhetően a Hunyadivárosi Közösségi Házban tartott Főzőkör alkalmain rendszeresen tanulhatnak újabb és újabb egészséges recepteket a résztvevők. Ezúttal Attila olvasóinkat is megismerteti néhány finom húsmentes étel elkészítésével, hogy változatosan tudjunk étkezni a böjti időszakban is. Változatosan étkezhetünk hús nélkül is

Forrás: shutterstock.com / illusztráció 1. Kakukkfüves burgonya 4 adaghoz Hozzávalók:

1 kilogramm burgonya

3 evőkanál zsír

1 fej (120 gramm/fej) vöröshagyma

3 gerezd fokhagyma

só

bors 3 darab babérlevél

4 szál kakukkfű 1 teáskanál 10 százalékos ecet

2 evőkanál finomliszt

130 gramm tejföl A tálaláshoz:

1 szál kakukkfű 2 evőkanál pirított hagyma Elkészítés: A kakukkfüves burgonyafőzelék elkészítésének első lépése, hogy a burgonyát megtisztítjuk, majd körülbeül 1,5 centiméteres kockákra vágjuk. Egy lábasban felolvasztjuk a zsírt, rádobjuk a finomra vágott vörös- és fokhagymákat, és üvegesre pirítjuk. Erre az alapra mehet a kockákra vágott burgonya, majd felöntjük annyi vízzel, ami ellepi. Sózzuk, borsozzuk, beledobjuk a babérlevelet, és a kakukkfű ágakról lehúzott leveleket is. A burgonyát puhára főzzük a vízben körülbelül 15-20 perc alatt, majd egy burgonyatörővel áttörjük kicsit a főzeléketúgy, hogy néhol krémesebb, néhol darabosabb maradjon. Az ecetet, lisztet és tejfölt elkeverjük, majd folyamatos keverés mellett besűrítjük vele a főzeléket. Pár friss kakukkfűlevéllel és pirított hagymával tálaljuk. 2. Currys lencsekrémleves 3 főre Hozzávalók:

3 konzerv (300 gramm/darab) lencse 1 fej hagyma

3-4 gerezd fokhagyma

5 ek olívaolaj

2,5 evőkanál currypor

só

bors

1 darab zöldségleves kocka

1 liter víz

1 -2 evőkanál 20 százalékos ecet A tálaláshoz:

2-4 evőkanál olívaolaj Elkészítés: 2 konzerv lencsét leszűrünk és átmosunk. A hagymát és a fokhagymát felaprítjuk, megfonnyasztjuk az olívaolajon, megszórjuk a curryporral, és pirítjuk még 2-3 percig. Sózzuk, borsozzuk, rádobjuk a leveskockát, majd az átmosott 2 konzerv lencsét, felöntjük 1 liter vízzel, majd ha felforrt, az egészet turmixgépben pürésítjük. A harmadik lencsekonzervet is kibontjuk, átmossuk és szűrjük, majd a lencsekrémlevesbe keverjük. 5 percig lassú tűzön bugyogtatjuk, majd hozzáadjuk az ecetet. Fogyasztásnál meglocsoljuk még egy kevés olívaolajjal. 3. Sütőtök krémleves Hozzávalók:

1 közepes sütőtök

1 nagy fej hagyma

5 gerezd fokhagyma

2 répa

2 darab édesburgonya Elkészítés: A hozzávalókat apróra vágjuk, egyben egy fazékban lepirítjuk. Felöntjük annyi vízzel, hogy ellepje. Sóval, borssal, csilivel és 1 leveskockával ízesítjük. Addig főzzük, amíg minden hozzávaló megpuhul, majd leturmixoljuk és 2 dl növényi tejszínnel főzzük még körülbeül 10 percet.

Pirított tökmaggal tálaljuk. 4. Sáfrányos Rizottó Hozzávalók:

400 gramm rizottó rizs

1 darab hagyma

1 csomag sáfrány

200 gramm növényi sajtot

2 deciliter növényi tejszín Elkészítés: A hagymát apróra vágjuk és kevés olajon lepirítjuk. Ráöntjük a rizst és üvegesre pirítjuk. Ezután felöntjük vízzel. Sóval és borssal ízesítjük, valamint 1 tasak sáfrányt is adunk hozzá. Készre főzzük, közben mindig annyi vizet pótolunk amennyit felvesz. Tejberizs állagot kell elérni! A végén növényi sajtot reszelünk bele és növényi tejszínt is adunk hozzá, így főzzük még 5 percig. Pirított erdei gombákkal tálaljuk! 5. Vaníliás kókuszos pohárkrém málna velővel A fagyasztott málnát leturmixoljuk és a pohárkák aljába adagoljuk.

Vaníliás pudingot főzünk kókusz tejből. Ha kész, pirított kókuszreszeléket szórunk bele. A pudingot ráadagoljuk a málnára. A tetejét kókusszal díszítjük. 6. Csicseri tortilla Hozzávalók: (10-12 tortillához) 1/2 kilogramm csicseriborsó liszt

víz (annyi, amennyit felvesz ahhoz, hogy híg palacsinta tészta legyen)

só

őrölt szárított fokhagyma

metélőhagyma Elkészítés: A hozzávalókat jól összekeverjük és kevés olajon serpenyőben kisütjük. Frissen a legfinomabb! 7. Zellerkrémleves Hozzávalók:

600-800 gamm zeller

3 közepes burgonya

100 gramm margarin

víz (amennyi ellepi a zöldségeket)

1 marék dió (őrölve)

fűszersó

2 leveskocka

majoranna

zöldbors

pohárnyi tejföl Elkészítés: A zöldséget megpucoljuk, felaprítjuk, hozzáadjuk a margarint, felöntjük vízzel, erre mehet a dió és a fűszerek. Amikor puhára főtt, hozzáadjuk a tejfölt, és leturmixoljuk. 8. Tápióka puding Hozzávalók: 4 adag 4 evőkanál tápiókagyöngy

4-6 deciliter növényi tej

1 evőkanál eritrit

vaníliás cukor

só

2 csipet citromreszelék

kakaópor

pörkölt csonthéjas mogyoró Elkészítés: A tápiókagyöngyöt kevés vízzel felöntjük épp, hogy ellepje, majd fél órán át ázni hagyjuk. Nagyon fontos,hogy átázzanak a gyöngyök és ne legyen kemény egyiknek sem a közepe. Ezután az áztatott tápiókagyöngyöt felöntjük tejjel, egy kis tejszínt is lehet hozzáadni. Édesítjük, csipet sóval és vaníliával ízesítjük. 10-15 percig főzzük lassú tűzön, hogy ne égjen le. Amikor kész van, tálkákba öntjük. Lehűlve pudingszerűre dermed.

