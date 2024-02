Időközben ugyanis a steaksütés lett a fő irányvonal. Megismerkedett Szűcs Róbert Lúciusszal, aki a magyarországi SCA (Steak Cookoff Association) steaksütő versenyeket szervezi. András 2022-ben el is indult élete első hazai versenyén, a Füstös Nyúl Kupán. Ezen a versenyen három kategóriában mérettette meg magát és két 8. és egy 9. hellyel zárta első versenyét. A sikerélmény meghozta a kellő lendületet, el is határozta, hogy külföldi versenyeken is tapasztalatot szerez. Tavaly februárban kezdett el szisztematikusan készülni ezekre a versenyekre. Hetente kétszer-háromszor készített otthon versenysteaket, családja nagy örömére. Meg is lett az eredménye a sok gyakorlásnak és versenyzésnek, hiszen 11 versennyel később a 2023-as év 4. legjobb steaksütő versenyzője lett Európában, illetve a legeredményesebb magyar versenyzője címet is elnyerte. Sőt mint a SCA verseny 1. helyezettje Golden Ticket-et is kapott, ezzel kvalifikálta magát a világbajnokságra, amit minden évben Texasban rendeznek meg.

A versenybe gyakran Fortuna is bele szól

András szerint az eredmény sokszor a szerencsén is múlik, hiszen sorsolás alapján választják ki azt a szelet húst, amit a versenyen el kell készíteni és a bíró személye, tapasztalata, hozzáértése is sokat nyom a latba a végeredmény kialakulásánál. A versenyen minden esetben ribeye steaket kell sütni, amit médium készültségben kell beadni. A bírók figyelik a steak küllemét, a készültségi fokot, a textúrát, az ízt, ami kaphat extra pontot is, és végül az összbenyomást is pontozzák egy duplavak rendszerben. A versenyen egy kihúzott sorszám alapján választanak húst a versenyzők 30 másodperc alatt. Ilyenkor nagyon sok mindenre kell figyelni. Ha ránézünk egy Ribeye steakre akkor a kör alakú rész a longissimus dorsi izom, amely a steak nagy részét alkotja. A spinalis dorsi pedig a megnyúltabb rész, amely körülveszi a longissimus egyik oldalát. Ez a spinalis rész az, ami a legfinomabb márványozottsággal rendelkezik a steakek közül. A marhahús-imádók számára ez az egyik legjobb falat, ezt kóstolják a bírók is. Mindössze egy kis darabot esznek belőle, ezért annak ízben igazán meggyőzőnek kell lennie – magyarázta András.

Bandi barbecue: BanBQ lett a csapatnév

A Tarjányi házaspár abban a szerencsés helyzetben van, hogy mindketten a steaksütés szerelmesei. Annyi különbséggel, hogy amíg András süti, addig felesége, Nóra SCA bíróként pontozza a húsokat. Sőt, kisebbik fiuk, András is bíró, a nagyobbik, László pedig most fogja letenni a bírói vizsgát, így akár az egész család együtt utazhat a versenyekre. Nóra az elmúlt évben minden helyszínre elkísérte a férjét, így nagy tapasztalatot szerzett a bíráskodásban, nemrég SCA Prime bíró lett, amely egy magasabb szint a bírói rendszerben, 28 bíráskodás után kapja a bíró ezt a megtisztelő címet. Persze a házaspár, a versenyző és a bíró nem vehet részt ugyanabban a kategóriában. Tehát, ha András steak-et süt, akkor Nóra steak pontozóként nem, de kiegészítő kategóriákban bíráskodhat, amely nagyon sokszínű, a desszerttől a BBQ oldalason, csirkeszárnyon, hamburgeren keresztül a satay-ig bármi belefér.

Idén már nagyon sok versenyt kiírtak Európában, ezeken a megmérettetéseken összegyűjtött pontok alapján decemberben hirdetik ki az éves eredményt. A házaspárnak azonban nem a helyezés a legfontosabb, hanem az, hogy életre szóló élményekben, csodálatos utazásokban van részük és hogy Európa-szerte sok új barátot köszönhetnek ennek a hobbinak, amiből lehet, hogy egyszer hivatás lesz – teszi hozzá András, aki addig is marad a mérlegek javítása és hitelesítése mellett.