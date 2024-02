Ács Imrével, a Kecskeméti Szakképzési Centrum Széchenyi középiskola nyugdíjas gasztronómia tanárával hírportálunk a közelmúltban készített interjút a kiállítása kapcsán, melyben felidézte, hogyan ragadta magával a régi szakácskönyvek szeretete, mesélt a gyűjtői munkájáról.

Most az interjúban további érdekességeket is megosztott. Többek között kitért a könyvritkaságokra, 18-19. század régi magyar ételeire, a magyar konyha külföldi hatásaira, és felidézte a 30 éven át tartó erdélyi gasztrotúráit.

Több száz szakácskönyvet őriz Ács Imre

Ács Imre gyűjteményében mintegy 550 régi szakácskönyv található, melyek néhány darabaja német, illetve francia nyelven íródott. A 18-19. századot, illetve a 20. század elejét ölelik fel korban. Középiskolás korától folyamatosan gyarapodott a gyűjteménye. Barátoktól, rokonoktól is kapott jó néhányat, vásárolt aukciónk, antikváriumban, börzéken. Határon túli kirándulásai alkalmával gyakran tért be helyi antikváriumokba, ahol szintén sikerült régi szakácskönyveket vásárolnia. Egy-egy kiállítása után pedig olykor magánszemélyek ajándékozták neki családjukban található köteteket, mivel úgy gondolták, tanár úrnál jobb helyen lesznek.

A szakácskönyveket tanórákon is bemutatta. Nem tanított belőle, hiszen a régen más alapanyagok és technikák voltak, de színesítették az órákat.

Sokat tanultunk a francia konyhától

Az interjúban Ács Imre régi magyar ételekről is szólt. Az 1800-as évek eleje-közepe környékén nagyon sok mindent átvett a magyar konyha a franciáktól, bár az alapanyagok terén nem volt minden azonos. A magyar gasztronómia vett át ételeket Felvidékről, az osztrákoktól, Erdélyből és Bácskából is. Példaként említette Felvidékről a sztrapacskát, a burgonya lepényt, azaz a tócsnit, osztrákoktól a császármorzsát, a bácskai részről a bácskai rizseshúst, Erdélyből a puliszkát, mely utóbbi egyébként a román pásztorok étele volt. Az ismert régi magyar ételekből is említett jó párat. Például a gulyásféléken, pörkölteken kívül a magyar konyha jellemzője voltak a bográcsban készült ételek.

30 éven keresztül vezette az erdélyi gasztrotúrákat

Ács Imre szólt az erdélyi gasztrotúrákról, melyeket 30 éven át vezetett. Ennek előzménye az volt, hogy a román forradalom után adományt vittek az iskolával Erdélybe, ahol viszonzásként felajánlották, hogy szívesen fogadják a kecskeméti diákokat. A tanár úr egybekötötte a gasztronómiai kitekintést a történelmi látnivalókkal. A 30 év alatt több száz diáknak adatott meg a hangulatos gasztrotúra, mely életreszóló élményt nyújtott számukra, amellett, hogy a régi magyar ételek elkészítését is megtanulhatták.

Végül a könyvtárban látható régi szakácskönyveket reprezentáló kiállítása kapcsán elmondta: márciusban tart egy interaktív tárlatvezetést a könyvtárban, ahol mesél egy-egy könyv beszerzésének történetéről, és aki szeretné néhányat kézbe is vehet, belelapozhat.

A cikkben szereplő podcast megtalálható a Baon.hu Youtube-csatornáján is.