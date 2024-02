A közösségi kertépítés ABC-je című előadássorozat második alkalmán Hegedűs Ágoston, azaz Guszti bácsi, a Jó Föld termékcsalád gyártója tartott előadást. A rendezvényre vendéget is hívtak. Ezúttal Szilberhornné Csilla a Hunyadivárosi Közösségi Kert kertszervezője mutatta be kertközösségét. Beszélt annak múltjáról, alapelveiről és teveiről. Mint mondta, Kecskemét első közösségi kertjét a Hunyadivárosban 12 évvel ezelőtt hozták létre. Pászti András hunyadivárosi képviselőnek és a kecskeméti önkormányzatnak köszönhetően némi támogatással 8 család részvételével elindulhatott a közös kertészkedés.

Elmondható, hogy országos szinten is az elsők között indult ez a közösségi kert. 2019-ben bővült a területük és egy pályázatnak köszönhetően magaságyásokat állítottak fel, a Hunyadivárosi Közösségi Ház udvarán. Így bővült a közösségi kerthez tartozók létszáma is. Jelenleg 26 család és két intézmény vesz részt ebben a közösségi élményeket is adó munkában. Például a Mátyás Iskola, és az Ifjúság Úti óvoda gyermekei is ide jönnek kertészkedni, ahol gyakorlatban is megtanulhatják a növényvédelem és növénytermesztés legalapvetőbb szabályait.

– Az évek alatt változott az összetétel, kezdetben a kisgyermekes családok voltak többségben, mára inkább az idősebb korosztály képviselteti magát – mondta Szilberhornné Csilla. Elmondása szerint ez azért van, mert sok család elköltözött, de örül az idősek jelenlétének, mert mint mondta, így ők is kimozdulnak néha, hogy a friss levegőn kertészkedjenek. Kiderült, hogy emellett most újra van egy kisgyerekes generáció, akik szívesen vesznek rész a közösségi kert életében. A tizenkét év alatt körülbelül 60 család fordult meg és tevékenykedett a közösségi kertben – hangsúlyozta a kertszervező.