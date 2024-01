A programsorozat egyik interaktív eleme a Szeresd magad challenge! a Tik-Tok világa és ami mögötte van, dr. Hal Melinda, a Mathias Corvinus Collegium vezető kutatója, a Bajai Szent Rókus Kórház vezető szakpszichológusa vezetésével zajlott kedden gyermekek és szüleik részére.

– Mindegyik Szent Balázs-napunkat valamilyen téma köré csoportosítjuk és szeretnénk valamilyen tartalmat adni neki. Nagyon sok olyan szomorú esemény rázta meg a környéket a közelmúltban, ezért azt gondolom, hogy emellett egy oktatási intézmény nem mehet el szó nélkül. A pedagógusainkkal arra gondoltunk, hogy az idei Szent Balázs-hét szóljon a gyermekek lelki egészségéért, megszólítjuk ezzel a szülőket is, tehát lesz nekik is előadás, beszélgetés. Természetesen mi pedagógusok is részt veszünk a programokon és ezáltal részesei leszünk ezeknek az információknak, tartalmaknak. Akár egy segítségnyújtásból, akár ötletelésből, vagy olyan elgondolkodtató előadásból a gyermekekben elindulhatnak olyan folyamatok, amiket utána majd a szülőkkel, pedagógusokkal tovább kell beszélni annak érdekében, hogy a lelki egészségüket megőrizzük – hangsúlyozta Várhalmi Györgyi Anna igazgató.

A TikTok veszélyei is szóba kerültek

A november végén bekövetkezett tragédiák Baja közelében végképp döbbenetesek: két fiatal is öngyilkosságot követett el a TikTok-videók úgynevezett „blackout challenge” kihívásai hatására. A szülők sokszor csak kullognak az események után, s tanácstalanok, hogy vajon, hogyan védhetnék meg gyermekeiket.

A Szent Balázs Katolikus Általános Iskola nem csupán beszélni szeretne a közösségi média – különös tekintettel a TikTok veszélyeiről, hamis valóságairól. Szakértők bevonásával egy interaktív előadás-sorozatot indítottak el, melynek célja a tanulók pozitív énképének erősítése, a szülők tájékoztatása a „blackout challenge” hatásairól, a közösségi média veszélyeiről, illetve workshopban mutatják be, hogyan lehet védekezni technikailag a nem kívánt programok, oldalak ellen.

– A gyerekeknek és a szülőknek egyaránt arra szeretnénk felhívni a figyelmüket a pedagógusokkal közösen, hogy a digitális teret, hogyan tudják kordában tartani. Kifejezett kérés volt, hogy a közösségi portálok kihívásairól ejtsünk szót.

Nagyon terjednek a különböző kihívások és sokszor sajnos tragédiába torkolnak.

Tehát egészen a fizikai bántalmazásig és tragikus végkimenetelig beszélhetünk ezekről, a lelki ártalmakat nem is tudjuk felsorolni: a megaláztatástól, a szégyenérzetig, a depresszió és szorongásos zavarok, hangulatzavarok megjelenéséig, sok mindenért felelőssé tehetőek ezek az applikációk, kihívások – mondta el hírportálunknak Hal Melinda klinikai szakpszichológus.

A gyerekek a közösségi média veszélyeiről hallhattak tanácsokat

Fotó: Márton Anna

– Az a tapasztalatom, hogy a fiatalokkal nagyon jó dolgozni. Az ő idegrendszerük már megváltozott bizonyos szinten. Nem mindig csak a rossz irányba, nagyon rugalmasan tudnak gondolkozni. Felelősségünk, hogy érezzék a határaikat, a korlátaikat, hogy ne csak a dopamin, az adrenalin ami jutalmazást jelent, emiatt függőség alakulhat ki. A gyerekek tisztában vannak ezekkel a problémákkal, nekünk abban kell segíteni, hogy hogyan tudják lezárni a képernyőt, egy konfliktushelyzetet és, hogyan tudnak megoldani bizonyos belső és külső konfliktushelyzeteket. Erre fókuszálunk most már sokadik alkalommal – mondta Hal Melinda.

Másként kell a generációkkal kommunikálni

A szakértő hangsúlyozta, hogy nem igaz, hogy ez a generáció rosszabb lenne mint a korábbiak, hanem egyszerűen arról van szó, hogy másként kell velük kommunikálni.

Azt tanácsolja, hogy a szülőknek, hogy muszáj kontroll alatt tartani a digitális teret, legalábbis meg kell próbálni.

A tartalmi kontroll is nagyon fontos, illetve maga a mennyiségi korlátozás is.

Hal Melinda kijelentette: a tudományos álláspontok szerint 1-2 óra naponta a megengedett a 18 év alattiak számára, ehhez képest a magyar átlag is napi 4 órát tölt a képernyő előtt, és ennél vannak sokkal rosszabb helyzetben lévő országok is, illetve vannak akik kifejezetten nagyon sokat vannak online.

– Egy órába elvileg bele lehetne férni, de látjuk azt, hogy a folyamatos görgetés, az, hogy nem 3 vagy 4 applikációt használnak, hanem 10-15-öt egyfolytában, azzal gyakorlatilag el is megy egy óra. Azt látom, hogy vannak iskolák, iskolavezetők, pedagógusok akik kifejezetten szívügyüknek kezelik ezt a területet, és ezekben az intézményekben rendkívül jól működik. Magam is az egész térségben, az országban, Kárpát-medencében is járom az iskolákat. A pedagógusokkal kisebb nagyobb csoportokban gyűlünk össze és beszéljük meg az aktuális dolgokat – tette hozzá a szakember.

A szakember szerint folyamatosan tennie kell a szülőknek a gyerekek bizalmáért

Folyamatos jönnek az újítások, amire a szakembereknek reagálniuk kell és felhívni a figyelmet, különben Hal Melinda szerint akár tömeges tragédiák is történhetnek.

– Úgy gondolom, hogy hetente egy két órát szánni arra, hogy maga az edukáció, az oktatás megtörténjen, hogy a szülők is kaphassanak szellemi muníciót, mert néha úgy látom, hogy kiégtek. Nem csak a szülő felelősség, hanem a munka és sok egyéb probléma miatt. Nekik is szükségük lehet olyan lelki támaszra, hogy hogyan lehet a serdülő gyerekhez hozzászólni, amikor nincs kedve beszélgetni, amikor minden egyes nap ugyanazt mondja, amikor magára csukja az ajtót és a digitális eszközeivel azt csinál amit csak szeretne. Ez így nincsen rendben. A szülőket is arra buzdítom, hogy igenis ébredjünk fel, próbáljuk inkább kontrollálni a helyzetet és a legfontosabb, hogy bizalmat építsünk ki a legkisebb kortól a legnagyobb korig, még felnőtt gyerekekkel is. Azt gondolom, hogy a bizalomépítés sosem múlik el és muszáj folyamatosan tennünk érte – fogalmazott a baon.hu-nak Hal Melinda.