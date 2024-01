– Az eredmények azért is kiemelendők mert a tavalyi évben húsz nappal kevesebbet voltunk nyitva az előzőhöz képest. Idén is igyekszünk maximálisan kiszolgálni településünk lakóit. Rendszeres használóink már megszokhatták, hogy folyamatosan megújuló könyvállománnyal várjuk őket. Irodai szolgáltatásaink körét is folyamatosan bővítjük, hogy minél több embernek tudjunk segíteni. Reméljük a szakmai sikerek is tovább folytatódnak, hiszen tavaly az intézmény megkapta a tanúsítványt, amivel „Az én könyvtáram” mintaprogramok módszertanának hivatalos alkalmazójává vált. Jómagam pedig országos rendezvényen képviselhettem szülővárosomat, mint az egyik mintaprogram kidolgozója, valamint bemutathattam az elmúlt években általunk kipróbált programokat. Idén is szeretném az együttműködést folytatni a civil szervezetekkel. A helyi óvodával sikerült nagyon jó kapcsolatot kialakítani, a többi intézménnyel is szeretnék hasonlót – tette hozzá Vass Roland.