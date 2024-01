− Ilyenkor télen néha mellőzi, elfelejti az ember őket, ezeket tudatosabban kell használni, és ha nem is naponta, de kétnaponta mindenféleképpen valamilyen friss, enzim dús étel kerüljön az asztalunkra. A napi folyadékbevitel mindig meleg legyen. Sokszor nagyon hasznosak a gyógyteák, és természetesen a vitaminokat is be kell vinni a szervezetünkbe minden nap. Amikor megbetegszünk, akkor a húsféleségeket teljesen el kell hagyni, és a tejtermékek, a tej bevitelét is. Ez a kettő az, ami az ember szervezetét betegség esetén annyira lefárasztja, hogy nem tudja megfelelően megemészteni a szervezet őket, és ilyenkor újra és újra előjön a betegség. Ugyanis a kórokozóknak elnevezett lebontó baktériumok tenyésznek ekkor bennük − mondta a baon.hu-nak Dudás Jenő Zsolt.

Továbbá szólt a böjtölés fontosságáról. A szakember szerint minden hónapban kell egy belső tisztítást végezni, amit tanfolyamokon rendszeresen meg szokott tanítani.

− A jógikus béltisztítás technikáját, valamint a terápiás hashajtást, ha ezeket az ember megcsinálja novemberben, decemberben, januárban minimum egyszer-egyszer, de még februárban sem árt, akkor semmilyen betegség nem vehet az emberen erőt. A legnagyobb probléma az, hogy az emberek még ragaszkodnak a húsevéshez, ezért folyamatos a toxinbevitel a szervezetbe. Ha valaki ragaszkodik a húsevéshez, tudnia kell, hogy a régiek csak hetente egyszer ettek húst, és így tudtak egészségesek maradni.

Nem lehet kettő-három-négy-öt alkalommal húst enni egy héten anélkül, hogy a salakanyag fel ne szaporodna a szervezetben.

Tehát bárki bármit mond, azok az emberek, akik rendszeresen esznek húst, azok sokkalta többször kapják el a megfázást, az influenzát, bármit, mint azok, akik mértékletesen táplálkoznak. Azok, akiknek különlegesen erős az immunrendszerük, akik a jógát rendszeresen gyakorolva, ayurvedikusan táplálkoznak, és ilyen időszakokban elhagyják a tejtermékeket, azok egyszerűen nem betegednek meg − mondta hírportálunknak a szakember.

Szerinte a legfontosabb, hogy hasznos anyagokkal töltsük fel a szervezetünket ilyenkor, de minden hónapban tartsunk egy tisztítókúrát. Ez mellett léteznek olyan trükkök, technikák, amelyek segítségével extra hőt vihetünk be a szervezetünkbe, mint a szaunázás, kívülről növeljük a testi hőenergiát, amit érdemes havonta legalább kétszer megejteni, a napi rendszeres meleg folyadékfogyasztás, amikor belülről növeljük a testi hőt. Ami szoba-hőmérsékletnél hidegebb, azt télen ne fogyasszuk, inkább langyos, vagy meleg legyen a folyadék, amit beviszünk. Még a szoba-hőmérsékletű tiszta vizet is meg kell emésztenie a szervezetnek, és ehhez fel kell fűtenie a testnek ahhoz, hogy az anyagcsere megvalósulhasson.

Hasznos a forró lábfürdő

Dudás Jenő Zsolt továbbá a csípős ízekre és az esti forró lábfürdőre hívta fel a figyelmet. Ha nincs meleg lábfürdő, és átfáztunk, akkor az emberi psziché este az ágyban nem tud lenyugodni, a végtagok pedig csak lassan tudnak felmelegedni. Forró lábfürdő esetén viszont a hőbevitel a lábakon keresztül megtörténik, így a test, az elme és az immunrendszerünk is kap egy megerősítést.

− Tehát nemcsak az immunrendszer, hanem a szervezet energetikai értelmi és érzelmi minőségei is lenyugszanak a forró lábfürdő hatására.

Nyugodtabb alvást biztosít az esti lábfürdő. Mindenki tapasztalta már, ha lefekvés előtt egy két órát mezítláb van, átfázik a lába, nem tud felmelegedni a takaró alatt és nem tud elaludni sem. Ez a hatás finoman akkor is jelen van, ha napközben nagyon sokat volt az ember hideg helyen és lehűlt a szervezete. Ennek következtében jönnek a nyugtalan gondolatok, enyhe indokolatlan félelmek vagy ehhez hasonló különös, kellemetlen minőségek. Ha ezzel az energia-egyensúlytalansággal valaki ágyba bújik, akkor órákig tart mire elalszik. Ezért fontos a forró lábfürdő és egy jó tea, akkor tökéletes lesz az alvás – részletezte Dudás Jenő Zsolt.