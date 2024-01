Bene Ármin arra a kérdésre, hogy miért keresi az extrém kihívásokat, egy idézettel felelt. – Egy Lev Tolsztoj idézet jut eszembe, amit már akkor olvastam, amikor javában benne voltam a határ feszegetésében. „A test legyen a szellem engedelmes kutyája! Oda fusson, ahová a szellem küldi.” Hogy miért keresem? Szinte megmagyarázhatatlan. Mert örömmel tölt el. Mióta az eszemet tudom, a folyamatos kihívások éltetnek. A józan ész kereteit nem átlépve, jó, itt sok ember józan gondolkodását lépem át, szóval itt arra gondolok, hogy az életemet veszélyeztető határt nem szabad átlépnem. Mondjuk ne próbáljam egyedül átúszni télen a két Celsius-fokos Dunát, de a Sugovicába bármikor belemegyek, még ha be is van fagyva, és eltöltök nyakig elmerülve akár 8-10 percet is – fogalmazott Bene Ármin. Fontos és inspiráló számára az a tény, hogy képes olyan dolgokra, ami mások számára képtelennek tűnik.

Fotó: Beküldött fotó

Percekig mártózott a hideg Dunában

A legextrémebb helyzetben két héttel ezelőtt szakadó hóesésben egyedül lement a Sugovica-partra, levetkőzött, és mindenfajta hideg érzés, fázás nélkül szinte egy másik dimenzióba belépve, mosolyogva eltöltött 8 percet a 2 fokos Dunában.

– Amikor kijöttem, akkor sem törölköztem meg, ott álltam mezítláb, egy vizes fürdőnadrágban a hóban, és nem értettem a dolgot, hogy miért nem fázok még mindig. Továbbra sem öltöztem fel, hanem elkezdtem futni a parton néhány percet. Eléggé fura látvány lehettem, mert egy kutyáját sétáltató hölgy aki természetesen az évszaknak megfelelően nagy bundás kabátban, kesztyűben, sálban, csak a szeme és az orra látszott ki, megbotránkozva odakiabált nekem, hogy fiatalember, maga megőrült. Órákkal később fogalmaztam meg a választ erre a kérdésre. Biztos vagyok benne, hogy akkor őrülnék meg, ha ezeket nem csinálhatnám – részletezte Bene Ármin.

Bene Ármin ultrafutó

Fotó: Beküldött fotó

Ivóvíz nélkül tévedt el a nyári kánikulában

Az ultrafutó 2018-ban teljesítette a Spartathlont, a 246 kilométeres távot Athéntól Spártáig. A távot 32 óra alatt tette meg. Az elmúlt években is több extrém teljesítménye is volt, 18 alkalommal futotta le a 100 kilométeres távot és 8 alkalommal 200, vagy annál többet teljesített. A legemlékezetesebb története, amely mély nyomot hagyott benne egy nyári futása volt, amikor 40 fokos melegben eltévedt ivóvíz nélkül.

– Millió történetem van. Eléggé mély nyomott hagyott, amikor 40 fokos nyári melegben eltévedtem a futóedzésem során, a tervezett 20 kilométerből lett 35 . Itt nem is a többlettáv volt a fő probléma, hanem, hogy egy korty vizem sem volt. Amikor már a szinte nyelni sem tudtam, akkor megláttam egy többnapos pocsolyát az erdőben, ez egy zöld algás, saras, félméteres kis pocsolya volt. Négykézlábra ereszkedtem, és szürcsöltem belőle egy decilitert, tudtam, hogy nem szabad, de mégis abból valamennyit lenyeltem. A vége az lett, hogy nagy nehezen hazaértem, viszont öt napig nem tudtam felkelni, olyan fertőzést kaptam. Aztán, amikor egy nyár alatt hatszor tettem meg a Stuttgart távot kerékpárral; sátor, polifon, hálózsák, mind a csomagtartón, így napkeltétől napnyugtáig tekertem. A legjobb időm az 5 nap, a legrosszabb pedig 7 és fél nap. A táv 1250 kilométer, és ezt hatszor egy nyár alatt. De a hosszú futásaim is mind extrémnek számítanak, 18 alkalommal futottam 100 kilométeres távot és 8 alkalommal 200-at, vagy annál többet – mondta hírportálunknak az ultrafutó.

Bécsbe szeretne eltekerni

Külön öröm számára, hogy a felesége mindig is támogatta, többször részese volt az eseményeknek, egyszer az Ultrabalaton 221 kilométeres távján kerékárral végigkísérte, 26 órán keresztül. A jeges fürdőzésben az eddigi években csak külső szemlélő volt, idén azonban ő is űzi és élvezi.

Az extrém kihívások mellett Bene Ármin családfő, két gyermek édesapja, továbbra is szem előtt tartja, hogy vigyáznia kell magára, nem szabad felelőtlennek lennie, a legfontosabb, hogy felneveljék a gyermekeiket és teljes értékű apa legyen. – Tehát nem mehetek el óceánt átevezni. Az idei tervem az, hogy május magasságában 24 órán belül, eltekerek Bécsbe, ez mellékutakon közel 400 kilométer – zárta gondolatait Bene Ármin.