Mozgás

Az első és talán legfontosabb, hogy a mozgásról az ünnepek alatt se mondjunk le.

– Az edzőtermek napokig zárva tartanak, ez azonban nem jelenti azt, hogy a mozgást ki kell hagyni. Nem is szabad. Az edzőtermet helyettesítheti egy nagy séta a szabadban, korcsolyázás, sőt aki teheti, túrázhat is. Fontos, hogy ne maradjon el a mozgás, ha eddig rendszeres volt. Aki pedig eddig mellőzte a sportolást, annak is ajánlott legalább egy nagy séta az ünnepek alatt – ajánlotta Farkas Ágó.

Kímélőbb ételek

Karácsony idején sokaknál hatalmas terülj-terülj asztal várja a családot. A finom ízek mellett érdemes arra is törekedni, hogy minél egészségesebbek legyenek a fogások.

– Készüljenek olyan ételek, melyek alacsony zsír- és kalóriatartalmúak, cukormentesek. Ma már könnyedén beszerezhetők alternatív lisztek, cukorhelyettesítő készítmények. Szuper receptötleteket találunk az interneten, de be is szerezhetünk reform szakácskönyveket amelyek az egészséges ételek szeretetére ösztönöznek. Egyszerűen süthető cukormentes süti vagy éppen vegán töltött káposzta, melyek íze nagyon finom, és sokkal kímélőbb a szervezet számára. Törekedjünk a kalóriadeficitre! – részletezte.

Mértékletesség

Ha már elkészült a kímélő ételsor, arra is figyeljünk, mértékkel fogyasszunk belőle. Különösen igaz ez, ha ráadásul kalóriagazdag, magas zsírtartalmú fogásokat sütünk-főzünk.

– Az ünnep nem jogosít fel senki arra, hogy „all in”, mindent megegyen az asztalról, látástól vakulásig. A mértéktelen evés nagyon megterhelő a szervezet számára, nem tudja jól megemészteni, ami súlygyarapodáshoz vezet. Nem szükséges háromszor szedni minden fogásból. A karácsonyi menü sok fogásból áll általában. Érdemes minden fogásból mértékletesen fogyasztani.

A magyar konyha fő ismerve a zsíros hús ételek. Ha már emellett tette le valaki a voksát, akkor legalább a köretet sok fermentált zöldségből állítsa össze. Ez utóbbi nagyon jót tesz a bélflórának. A sok színes zöldségből álló saláták fogyasztása is jó ötlet, mert magas rosttartalma segíti az emésztést.

Még egy tipp, fogyasszunk sok folyadékot –főként vizet, vagy meleg cukrozatlan teát –, mely telített érzést ad, így kevesebbet eszünk – sorolta.

Ágó asztala

A fitneszedző saját ünnepi menüjéről is mesélt.

– A halászlé nem maradhat el, de se tésztát, se kenyeret nem fogyasztok hozzá. A töltött káposztát hús nélkül, gombával és barna rizzsel készítem el. Ugyanilyen jó alternatíva, ha sertés helyett például pulykahúsból készül a töltelék. Nálunk a desszert cukormentes süti és szénhidrátszegény bejgli lesz. Diós és mákos egyaránt, mindkettőt nagyon kedvelem.

Szaloncukor

A karácsony egyik fontos kelléke a szaloncukor. Gyerekek és felnőttek is nagyon szeretik.

– Én nem szeretem, és nem is nagyon ajánlom. Maximum egy-egy darabot. Sokkal jobb alternatívák vannak rá, cukormentes édességek formájában. Nem célszerű bevásárolni belőle, mert akkor tuti degeszre eszi magát belőle az egész család – tette hozzá Ágó.

Italok az asztalon

Mit fogyasszunk az ünnepi asztalnál? Maradhat az alkohol?

– A szoba-hőmérsékletű szénsavmentes víz az egyetlen, mely kiváló választás. Tisztában vagyok vele, hogy ettől sokkal több minden lesz az asztalokon. A gyerekek imádják az üdítőket, melyek tele vannak cukorral, még a 100 százalék gyümölcstartalmúak is. A szénsavas ásványvíz savasítja a szervezetet. A zéró üdítők legalább olyan rosszak, nem támogatják az emésztőrendszer egészséges működését. A tea is jó lehet még házi mézzel, de ne forrón fogyasszuk, hanem langyosan, úgy könnyebb a gyomornak. A hideg italok is lassítják az emésztést.

Alkoholból is csak keveset igyunk, ha megkívánjuk, és ha lehet, akkor száraz bort vagy pezsgőt. A töményital sokkal nagyobb kalóriabevitelt jelent. Aki mégis inna rövid italt, az legalább az étkezés előtt tegye, aperitifként, és max. 2 centet. Étkezés előtt egyébként segíti az emésztést is. Jó koktél lehet még a vodka-szóda citrommal. Az italoknál is nagyon fontos: mértékkel!

Jótanács

Ágó végül még egy jótanácsot mondott.

– Ez az időszak természetesen az év egyik legszebb része. Semmiképpen sem stresszeljünk rá az étkezésünkre és mindenképpen koccintsunk a család és a barátok egészségére. Januártól ismét indul az élet. Addig is a legfinomabb és legegészségesebb karácsonyi vacsorákat kívánom mindenkinek.