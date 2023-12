Földiné Polgár Krisztinek mindig is kulcsfontosságú szerepet töltött be az alkotás az életében, és a kézművesség számtalan formáját kipróbálta már. Legutóbbi kedvencei például a pirográfiai módszerrel készített tárgyak voltak, viszont sajnos egy sérülés miatt ezzel fel kellett hagynia. Kriszti viszont nem csüggedt túl sokáig, ugyanis új szerelemre talált az epoxigyanta-öntésben is.

Elárulta, hogy számára ez többet jelent, mint egyszerű dekoráció vagy emléktárgy, ugyanis hisz a művészet, a kreatívkodás gyógyító hatásában, és abban, hogy az alkotás által az ember hagy maga után valamilyen nyomot az utókor számára. Kriszti már rengeteg nehézségen túl kellett, hogy menjen az élete során, viszont sosem adta fel, és minden egyes akadályból ihletet merített. Az alkotás még a legrosszabb időszakokban is képes volt mosolyt csalni a saját és mások arcára is:

– Amikor többször nézel szembe a halállal, tényleg átértékelsz sok mindent. Van, akinek csak egy tárgy, de abban a tárgyban benne van a szívem és az életigenlésem. Remélem egyszer én is mosolyoghatok, ha valahol véletlenszerűen szembe jön velem egy általam készített ékszer – mondta.