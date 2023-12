Hagyományteremtő célja volt az első falusi disznóvágásnak Tiszaugon. A mindössze 932 lakosú kisközségben az elmúlt években ugyanis drasztikusan lecsökkent a vágások száma. A mostani eseményt a művelődési ház előtti, frissen aszfaltozott területen valósították meg. – Az utóbbi időben évente talán, ha két disznót vágtak községünkben, ezért azt szerettük volna, hogy a gyerekek is megismerjék milyen is volt régen a disznóvágás, ami szinte minden családban meg volt évtizedekkel ezelőtt. Sajnos sok mai fiatal ilyet még nem is látott. Többek között ez is volt a célunk, hogy megismertessük velük ennek a munkafolyamatnak az egészét. Meg persze az is, hogy a községünkben élőket még jobban összekovácsoljuk. A két sertésből készült ételekből ugyanis mindenki ingyen ehetett egész nap – mondta Káré Gábor polgármester.

A két sertés összsúlya négyszáz kiló volt. Az egyiket a régebbi hagyományok szerint szalmával perzselték meg, a másikat pedig gázzal. A szalmával való perzselésnek meg van az a hátránya, hogy nem egyformán égeti meg a bőrt, így nem marad olyan fehér, mert nem lehet úgy lekaparni, mint ha gázzal végezték volna. A két disznót két csapat vágta le, perzselte meg, vágta össze a húst és a szalonnát, valamint dolgozta fel. A bontást is más módszerrel végezték, igaz az egyiket Kiss József hentes vezetésével. Természetesen nem maradhat el az ilyenkor a hagyományos fogópálinka megkóstolása és a forraltbor ivás sem. Aki ezt nem kért, az meleg teát ihatott.

Szorgos asszonykezek hamar elkészítették a hagymásvért és májat is, amiből mindenki bőségesen fogyaszthatott. Eközben a férfiak már darabolták a húst és a szalonnát, és a hurkának való is belekerült az abalébe.