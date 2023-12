Nemcsak a mindennapokban, de például egy szilveszteri buli rendezésekor is érdemes odafigyelni az ökológiai lábnyom minimalizálására.

Heinrich Blanka alábbi tanácsaival csökkenthetjük a környezeti terhelést és a pazarlást egy újévi parti rendezése során. Mint fogalmazott, a karácsonyi menü megmaradt ételeit ne dobjuk ki, hanem fagyasszuk le, így szilveszterkor is elfogyaszthatjuk azokat. A megszáradt bejglit sem kell kidobni, készítsünk belőle mákos gubát vagy máglyarakást. A megmaradt száraz kenyeret fel lehet használni fasírtgolyóhoz, a maradék pörköltet babgulyáshoz, a párolt zöldséget pedig egy finom krémleveshez.

Blanka kiemelte, fontos, hogyha batyus buliba készülünk szilveszterkor, akkor beszéljük meg a csapattal, hogy ki mit készít, hiszen felesleges 3 tálca kaszinótojás, ha csak 1 fogy el.

Szerinte így el lehet kerülni, hogy egyhangú legyen az étel- és italkínálat. − Itt is ki lehet emelni mindenkinek, hogy nyugodtan hozzák, ami karácsonyról megmaradt, nem kell napokat a konyhában tölteni, hogy újabb királyi menüt varázsoljanak az újévre – tette hozzá.

Szerinte a partisapkák és -sípok felhalmozása is túlzás, de ha mégis ezek mellett döntünk, jobb minőségűt vegyünk, hogy azt több éven át tudjuk használni. A konfettiesőt is könnyen helyettesíthetjük. Mint mondta, száraz falevelekből lyukasztóval fantasztikus kis konfettit tudunk készíteni.

Apró lépésekkel kezdjük a környezettudatos életet

Blanka egyébként szülésznőnek és gyógymasszőrnek is tanul. Közel másfél éve tagja a Zöld Misszió csapatának, ezalatt az idő alatt pedig elérte, hogy 90 százalékban zöld háztartást vezet a párjával Kecskeméten. Egy harmadik emeleti lakásban még komposztálnak is! A témában éppen ezért hitelesek a szavai, mert ő is megjárta a környezetvédelem felé vezető utat.

Akik jövőre környezettudatosabb életet szeretnének élni, azoknak Blanka azt javasolja, hogy először valami olyanba kezdjenek, ami nem esik kívül a komfortzónájukon. Ez azért fontos, mert egy ilyen lépést hamarabb szokássá lehet alakítani, mint egy radikális váltást – magyarázta. Mint mondta, sokkal fontosabb, hogy minél több apró tett szokássá alakuljon, mint, az, hogy kevés extrém lépés rövid ideig történjen. Hangsúlyozta, hogy nem baj és nem is kevés az, ha valakinek „csak” az fér bele, hogy szelektíven gyűjti a hulladékot, vagy hogy vászonzsákot használ a vásárlásai során. − Az elején nehéz lesz, de fontos a kitartás – hangsúlyozta Blanka.

Érdemes átgondolni, mit támogatunk vásárlásainkkal

Az egyik ilyen lépés lehet az, hogy figyelünk arra, hol vásárolunk. Például érdemes lehet a közelben lévő piacon magyar kistermelőktől is vásárolni, valamint szélesíteni a fogyasztott élelmiszerek skáláját is. Blanka szerint, a környezettudatos életmód gazdaságos is, de persze vannak termékek, amelyek drágábbak.

Abban szerintem mindannyian egyetérthetünk, hogy egyszerűbb és olcsóbb ecetes vízzel öblíteni a ruháinkat, mint megvenni a boltban a drága öblítőt – magyarázta.

Kifejtette, hogy a vegyszermentes termelés miatt azonban megemelkednek a minőségibb vegyszermentes termékek árai.

Emiatt egy kistermelői lekvár vagy méz biztosan drágább lesz, mint a bolti verzió, viszont fontos mögé nézni, és átgondolni, mit támogatunk az egyikkel vagy a másikkal – hangsúlyozta.

Szerinte a környezettudatos életmóddal azonban sokat lehet spórolni is. Például a legtöbb tisztító- és mosószer házilag is elkészíthető fillérekből. Hosszú távon minden megtérül, ezért úgy gondolom, hogy fontosabb az elhatározás, mint a pénz, hiszen hiába van pénz, ha nincs elhatározás − hangsúlyozta. Mint mondta, ha van elhatározás, akkor a fent sorolt kategóriákban máris tudunk fejlődni, anélkül, hogy hatalmas költségekbe vernénk magunkat.