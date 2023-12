Hagyomány már a Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakközép Iskolában, hogy a kézműves élelmiszerkészítő tanfolyam decemberi tananyagába – közkívánatra – beépítik a pozsonyi kifli, a bejgli és a mézeskalács készítését. Az ingyenes felnőttképzésre járó hölgyek és urak a hétvégén Horváth Krisztiántól tanulhatták meg a tökéletes karácsonyi sütemény elkészítésének fortélyait.

Elmondta, a legfontosabb tényező a bejgli készítése előtt az alapanyagok arányának pontos számítása, majd mérése. A másik fontos szabály, hogy a töltelék mennyiségének minimum 40 százaléknak kell lennie a tészta-töltelék arányosításnál. Sokan szeretnének minél több töltelékkel tömött bejglit enni, de ha nem megfelelőek az arányok, akkor túl csömör-édes lesz a sütemény a fogyasztáskor – vélekedett a szakember.

Hozzátette, fontos, hogy milyen alapanyagokból dolgozunk. A képzés során kétféle – egy margarinos és egy zsíros bejgli – tésztáját készítették el a tanulók.

A tészta dagasztása előtt el kell készíteni a tölteléket. Akár dió, akár mák tölteléket készítünk, a víz mennyiségét úgy kell alakítani, hogy később a felszabaduló vízgőz ne nyomja szét a tésztát. Általában félnedves töltelékkel készítjük a bejglit, de sokan szeretik a főzött tölteléket, amivel persze nehezebb és időigényesebb dolgozni – hangsúlyozta az oktató.

A bejgli tésztája kézi dagasztással készül. Az édes, omlós tésztát óvatos mozdulatokkal gyúrjuk. Tilos túl erősen húzni-nyomni a tésztát, mert később nem jó nyújtani, roncsolt, szakadozott szerkezetű lesz a tészta. A jó, nyújtható-alakítható tésztát hideg alapanyagokkal tudjuk biztosítani. A túlérett tészta szakadozni, repedezni fog. A dagasztás végeztével a tésztát 15–20 percig pihentetjük – részletezte a szakember.

A tészta alakítása nyújtással kezdődik, amit 1-2-3 milliméter vastagra nyújtunk a bejgli nagyságától függően. A tésztánk szinte áttetsző lesz a nyújtás után. A kinyújtott tésztát vízzel megkenjük, majd egyenletesen eloszlatjuk rajta a tölteléket, a tésztalap tetején és oldalán 1–2 centimétert kihagyva. Ezeket a széleket ezután visszahajtjuk és a tésztát feltekerjük. Ez a munkafolyamat is nagyon fontos. Oda kell figyelni, hogy ne legyen se túl laza, se túl szoros a tekercs, mert ha lazán tekerjük, akkor a szeletelésnél szétesős lesz a sütemény. Ha túl szorosan tekerjük, akkor sütés közben szétrepedhet a bejgli. Az elkészült tekercseket ezután tojássárgájával bekenjük, az oldalát és a végét is, ezzel biztosítjuk a vörösesbarna színét. Hideg helyen megszárítjuk, majd meleg helyen tovább kelesztjük a félkész süteményt. Amikor a tojássárgája repedezni kezd, megkenjük tojásfehérjével is, ami megadja a bejgli fényességét, utána megszurkáljuk a tetejénél a tekercs aljáig, majd egyből 170–180 Celsius-fokos sütőbe rakjuk és 20–25 percig sütjük – foglalta össze Horváth Krisztián.