Bodor Ádám önkormányzati képviselő ötlete volt az, hogy karácsony után, amikor már vége van a nagy evészeteknek, ivászatoknak, egy kicsit vissza kellene ülni az asztalok mellé, de egészen más okból. Vegyék elő a társasjátékokat és azzal töltsék el az időt. Évtizedekkel ezelőtt, mikor még nem volt internet, de még televízió sem, ilyenkor télen a családok kártyáztak, vagy társasjátékot játszottak. Ezt akarta feleleveníteni a fiatal önkormányzati képviselő, de úgy, hogy ezt a művelődési házban tegyék meg. Meghirdette az akciót, amire voltak is jelentkezők.

Itt persze most nem azt kell érteni, hogy egyből megtelt a művelődési ház nagyterme, de akadtak érdeklődők, és szinte minden korosztályból, talán csak az idősebbek maradtak ki belőle. A teremben halk zene szólt, miközben a feldíszített fenyőfa fényei és díszei nyugalmat sugároztak. Bodor Ádám azt kérte mindenkitől, hogy hozzanak magukkal üdítőt, ropogtatni valót, mert játék közben szükség lesz rá. Jöttek is az érdeklődők és hozták magukkal a különböző társasjátékokat, de nem ám Monopolyt, vagy Gazdálkodj okosant, egészen másokat, különlegesebbeket, de még egyszerűbbeket, amire másokat is megtanítottak.