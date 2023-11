A fekete ribizli tele van C vitaminnal

– Kedvenc lekvárjaink egyike a ribizli duó, ami piros és fekete ribizliből készül. Számomra a legkedvesebb a narancsos birsalma lekvár, ami a húsok mellé is kiváló, de citromos fügelekváromnak is van keletje. Lekvárt a téli hónapokban is lehet főzni, ilyenkor a déligyümölcsök szolgáltatják az alapanyagot. Lényegében mindenből lehet lekvárt főzni, még a zöldségekből is, jó példa erre a paradicsom és a töklekvár. Ha kevés az alapanyag a gyümölcsöt almával lehet szaporítani, ami kiváló állagjavító – tette hozzá Lőrincz Edit.