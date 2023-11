Ellátogattunk Horváth Zsófia és Závori Erika foglalkozására: az Összhang Műhelybe. A 9-14 éves gyerekekből álló csoport szeptember óta minden pénteken a hangok, a dallamok és a zene segítségével kiszakadnak néhány órára a valóságból, és különböző fejlesztő és egyben szórakoztató gyakorlatokat végeznek.

Legutóbb például videoklipet forgatott a csapat, ahol a diákokat egyesével megkérdeztük, hogy miért is szeretik a műhelyben tölteni a szabadidejüket. Szinte egytől egyig mindenki kiemelte a közösséget. A gyerekek szeretnek egy csapathoz tartozni, ahol mindenki különlegesnek érezheti magát. Szeretnek énekelni, táncolni, sőt olyan is van közöttük, aki a jövőben szívesen lenne énekes. Az biztos, hogy a gyerekek az Összhang Műhelyben elsajátíthatják az együtt zenélés örömét, különböző színpadi gyakorlatokban szerezhetnek tapasztalatot, és nem utolsó sorban, fellépéseken is megcsillogtathatják tehetségüket.