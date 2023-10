Pécsi Zsófiát látva azonnal megdőlni látszik az az előítélet, miszerint kötni csak a nagymamák szoktak. A fiatal anyuka vallja, hogy egy gombolyagnyi boldogság mindenkinek jár, nemcsak a nagymamáknak. Ugyanakkor komoly elszántsággal küzd a hazai természetes alapanyagok felhasználásának a népszerűsítésért is. Azt mondja, a kötés ma generációkat tud összekapcsolni, ugyanis kötéssel újragondolt, modern ruhadarabok is készülnek, amivel nem hagyományt ápolnak, hanem hagyományos eszközöket építenek be a mai modern életbe.

Zsófia a gyermekei születése előtt tájépítészként tájvédelemmel és vidékfejlesztéssel foglalkozott. Az első gyermekének a születése után szeretett volna egy saját készítésű alvó állatkát készíteni a kislányának. Ekkor vett fonalat először a kezébe. Itt még horgolótűt használt és könyvből leste el a horgolás technikáját.

– Az alkotás öröme arra késztetett, hogy csatlakozzak egy csoporthoz, ahol online osztották meg tudásukat az alkotók

– mesélte Zsófia. Mint mondta, egy évig csak nézte a szebbnél szebb és csodálatosabbnál csodálatosabb kötött darabokat, később pedig saját maga is kipróbálta a kötést. Először egy pulcsit készített, melyet a csoport online videóinak köszönhetően csinált meg.

– Lépésről lépésre együtt haladtunk, tudtunk egymással beszélni és segítséget is kaptunk, ha elakadt valamelyikünk – tette hozzá. Bármennyire kényelmes is az online térben együtt kötögetni, a személyes találkozást ez mégsem váltja fel. Ezért a csoport egy idő után személyes kötéseket is tartott budapesti parkokban, kávézókban.

2022 óta működik a kecskeméti szakkör

Zsófia második gyermekének a születését követően már kevesebb ilyen alkalomra tudott elmenni, ezért úgy döntött, Kecskeméten is indít egy ilyen kört. 2022 tavaszán el is startolt a kecskeméti szakkör, melynek a Katona József Könyvtár Hunyadivárosi Fiókkönyvtára ad otthont ma is. Kéthetente péntek délutánonként itt találkoznak a többségében óvodás-iskolás gyermeket nevelő anyukák, hogy együtt kötögetve beszélgessenek, együtt töltsék el hasznosan az idejüket.

– A program teljesen ingyenes, bárki jöhet, aki szeretné kipróbálni a kötést.

Nekem a kötés egy egészen új világot jelent, egy olyan titkos világot, amit korábban nem is ismertem – mondta Zsófia.

– Elsősorban kikapcsolódásként tekintek a kötésre, teljesen megnyugtat a művelet monotonitása – tette hozzá. Mint mondta, a kisgyerekek mellett sokkal nehezebben tud olvasással töltődni, ami egyébként korábban fontos és lényegesebb eleme volt az életének. Szüksége van az egész napos zsongás után egy kis belső csendességre is, amit a kötés biztosít számára.

Először természetesen a gyermekruhák készítésére fókuszált, ma már egyre több dolgot köt magának is.

– Fontos számomra, hogy természetes fonalakkal dolgozzak, mint a gyapjú, a pamut, a len – hangsúlyozta. Mint mondta, nagy gondot fordít az ilyen alapanyagok felkutatására. Sajnos a hazai gyapjúfeldolgozás, ha nem is tűnt el teljesen, de válságos helyzetben van – mondta. Hozzátette: ennek felélesztése olyan szívügye, ami az eredeti szakmájához is visszacsatol, mert úgy gondolja, hogy a hazai táj megőrzésében, az állatoknak, mindenekelőtt a legeltetett állatoknak kulcsszerepe van. Zsófia érdekességként azt is elmondta, hogy a gyapjú minősége nagyban függ az állattartástól, ugyanis szerinte a legeltetés, a szabadon tartás sokkal magasabb minőséget tud biztosítani.

– Én nagyon bízom abban, hogy a gyapjú itthon is megtalálja az útját, és nekünk is fontos lesz, hogy ezt a fenntartható, tartós, jól használható, jól hőszigetelő alapanyagot hordjuk ruhaként – tette hozzá.

Női szabónak tanul Pécsi Zsófia

Tervei is vannak a jövőre nézve. Kecskeméten egy olyan közösségi helyszínt szeretne életre hívni, ami a közös alkotás köré szerveződik. Szeretne egy alkotóházat is létrehozni a városban, ahol elsősorban az öltözködéshez kapcsolódó műhely-foglalkozásokat tartanának. Ezzel elősegítené azt, hogy minél egyedibb, tartós és méretre igazított ruhákban járjunk.

Zsófia nem csupán álmodozik, de tesz is azért, hogy tervei megvalósuljanak. Jelenleg női szabónak tanul. Szerinte a következő években hatalmas változás történik majd az öltözködési kultúrában. Úgy véli, nemsokára központi kérdés lesz, hogy ki, milyen áron és milyen alapanyagból készíti a ruháinkat. Egyre inkább a tartósság, a magas minőség és a fenntartható öltözködés kerül majd a középpontba, és ebben mi, mint ruhahasználók is kulcsszerepet kapunk majd. Ezért is érdemes Zsófia szerint elsajátítani a kötési technikákat, hiszen egy teljesen egyedi, tartós ruhadarabot tudunk saját magunk létrehozni. Egy-két gombolyag és egy pár kötőtű kell csupán hozzá, és persze egy kis kitartás.