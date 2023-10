Zubor Melissza szerint a legfontosabb első lépés az elhatározás után az, hogy ne akarjunk hirtelen mindent megváltoztatni a mindennapjainkban, annak érdekében, hogy például kevesebb szemetet termeljünk vagy környezetkímélőbbek legyünk. A sikeres átállás kulcsa a fokozatosságban rejlik, aminek első lépései között szerepel, hogy mindig tartsunk magunknál egy kulacsot, egy vászontáskát és egy dobozt – emelte ki Melissza.

A beszélgetés alatt mindenekelőtt elárulta, hogy miért is fontos, hogy minél többen törekedjenek a zöldebb életvitelre. Ezenkívül szó volt még arról is, hogy milyen módszerek segítségével tudunk kevesebb hulladékot termelni, illetve a komposztálás folyamatába is betekinthettünk általa. További részletek az alábbi felvételen:

A cikkben szereplő podcast megtalálható a Baon.hu Youtube-csatornáján is.