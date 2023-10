A kipróbált túraútvonalakat bátran ajánlják profiknak és amatőröknek egyaránt. A kiadványban azt is feltüntetik, hogy az egyes útvonalaknak hány éves kortól érdemes nekivágni. Leírják az útvonalak hosszát, nehézségi fokát, sőt még azt is, hogy az adott útvonalon hány százalékban készült már el a kerékpárút. A kiadvány végén található Bringás Kisokosban tippeket és tanácsokat is adnak, hogy mire figyeljenek a túrázók elindulás előtt, hogyan készítsék fel kerékpárjaikat, hogy biztonságos legyen a túra.

A kiadványban található tíz útvonal során bejárhatjuk Kiskunfélegyháza központját, a kertvárosi részeket, és a városon kívül is több látnivalót ajánlanak. A szomszédos településekre, így például Bugacra, Petőfiszállásra, Csongrádra, Szentesre és a Tőserdőbe is elkalauzolnak a kiadvány szerkesztői.

Városon belüli utak

Az első ajánlott útvonal a Belvárosi tekergő nevet kapta, amit kisgyermekes családoknak is bátran ajánlanak. Ez a túraútvonal a város központját és főbb nevezetességeit érinti. A túrázók a szecessziós városháza elől indulva a jellegzetes platánfasorral szegélyezett Kossuth utcán és a szökőkutakkal tarkított Petőfi- és Móra téren átgurulva tekinthetik meg Kiskunfélegyháza szépségeit, történelmi emlékeit.

A második útvonal a félegyházi kertvárosba vezet. Ezen az útvonalon haladva kerékpáros gyermek KRESZ-pályát, BMX-pályát és számos játszóteret is meglátogathatnak a kisgyermekes családok. Az útvonal mentén található még a Templomhalom emlékhely és pihenő, ahol a városon belül, mégis a természetben töltődhetnek fel a túrázók és még a kulacsukat is feltölthetik friss vízzel.

Érdemes Félegyházán kívül is tekerni

A harmadik útvonal már kitekint a városon kívül. Biztonságos kerékpárúton haladva ajánl feltöltődést ez a 16 kilométeres útvonal, ami a városból kivezetve a Mária-szoborhoz visz. Odafelé vagy hazafelé tartva érdemes érinteni a városi parkerdőt is, tetszőleges kilométerrel kiegészítve a túrát. A kellemes erdei környezetben döngölt és terep utakon lehet kerékpározni, sétálni a tanösvényen vagy felmászni a kilátóba.

A negyedik útvonal a pálosszentkúti kegyhelyet ajánlja. Nyugodt és békét árasztó hangulatával kellemes úticélt jelenthet családok, fiatal és idősebb kerékpáros csoportok számára egyaránt. A kegyhelyen forrásvizet is magukhoz vehetnek a túrázók és a kihelyezett padokon piknikezni is lehet. A túra útvonala döngölt földutat és forgalmas útvonal részt is tartalmaz – figyelmeztet az ajánló.

Minél közelebb a természethez

Az ötödik útvonal a bugaci pusztába hívogatja a kerékpárosokat. Mint írják: kihagyhatatlan célpontja a Kiskunfélegyházára látogatóknak a bugaci puszta és a pásztormúzeum, ahol szervezett időpontokban akár lovasbemutatón is részt vehetnek. Az aktív pihenésre vágyók a régi bugaci kisvasút pálya vonalán hajtánnyal is átmozgathatják magukat vagy végigsétálhatnak a vadregényes Boróka tanösvényen.

A hatodik útvonal a vadregényes Holt-Tisza túrát ajánlja a kerékpárosok figyelmébe, amely családoknak is kellemesen teljesíthető kirándulás.

A túrázók kanyargós, néhol dimbes-dombos úton haladva juthatnak el Tőserdőbe, ahol a nagy tisztáson kedvükre piknikezhetnek, horgászhatnak a vízpart mellett. Lehetőség van csónakbérlésre, így evezés közben is gyönyörködhetnek a holtág élővilágában. A Kontyvirág tanösvény a holtág és az ártéri erdő felfedezésére alkalmas sétára hív mindenkit.

A hetedik útvonal a Körös-torokba vezet, ahová már embert próbáló távon juthatnak el a kerékpárosok. De a hangulatos csongrádi Körös-torok látványáért, a mediterrán hangulatú, tengerpartra emlékeztető strandjáért érdemes fáradozni. A parton álló 31 méter magas kilátóból pedig madártávlatból is megcsodálhatják a Tisza és a Kőrös torkolatának szépségét. Csongrádra érve érdemes megnézni a Magyar Értéktár részeként nyilvántartott középkori hangulatú halászházakat vagy a Babamúzeumot.

Tisza-part, szakrális emlékhelyek és terepkörülmények

A nyolcadik egyben a leghosszabb útvonal a szentesi gátat ajánlja a túrázóknak, akik az útvonal mentén hosszan haladhatnak a békés és forgalomtól mentes gáton, ami önmagában feltöltődés a gyönyörű Tisza partján. Szentesre érve érdemes megnézni a klasszicista Megyeházát, az impozáns Zsinagógát vagy a Koszta József Múzeumot. Túrázók napkeltétől napnyugtáig közlekedő mindszenti komppal a folyót is átszelhetik.

A kilencedik tematikus túraútvonal szakrális emlékhelyeket, út menti kereszteket köt össze, mint egy rózsafüzér.

Az útvonal elhalad az Ótemplom és Újtemplom, valamint a Kalmár-kápolna előtt és a városi kálváriát is érinti.

A tizedik útvonalon pedig hamisítatlan alföldi terepkörülmények várják a túrázókat. Kifejezetten MTB és gravel kerékpárosoknak ajánlják, ahol minimális aszfaltút mellett főként döngölt földúton és homokos úton tekerhetnek távol a város zajától.

Az ingyenes kiadvány megtalálható a Kiskunfélegyházi Tourinform Irodában, a városi könyvtárban és a Bringabarátban. Sőt, online is hozzáférhető: bringabarat.com/category/turautvonalak/ oldalon, ahonnan a térképek is letölthetők.