Dr. Szabó István, a Bács-Kiskun Megyei Oktatókórház Sürgősségi Betegellátó Osztály osztályvezető főorvosa elmondta: a meleg, a hőhullám ma már minden szervezetet megvisel, nemcsak az idősekét, hanem a fiatalabbakét is. Az a probléma az extrém meleg időjárással, hogy a nappali 36-38 fok után nem jön egy hűs éjszaka, hiszen akkor is 25-26 fokot mérhetünk. Nem tudjuk áthűteni a lakást, illetve magunkat.

Az ember úgy van beállítva, hogy a belső testhőmérsékletét próbálja viszonylag stabilan tartani, a szervezet nem nagyon szereti, ha elmegy 40 fok irányába, mint, amikor lázasak vagyunk. Ha már 38 fokot mérünk szájon át vagy hónaljban, úgy gondoljuk, ez már lázas állapot. A szervezetünk próbál 30-32 fok környéki maghőmérséklet megtartani. Erre mindenféle eszközt felhasznál, ha tartósan nagyon meleg van, vagy ha kint vagyunk sokat a napon, hiszen akkor ez a fajta hőháztartás-egyensúly felborul, olyan mechanizmusok indulnak be a szervezetünkben, amiket már nem biztos, hogy kézben tudunk tartani.

Napszúrás

Dr. Szabó István kifejtette a napszúrás tudnivalóit is. Aki sokáig tartózkodik a napon, főleg fejfedő nélkül, a Nap szó szerint megszúrja. A sok direkt napsütéstől napszúrást kaphat az illető, mely nagyon kellemetlen. Ilyenkor hányinger, fejfájás, szédülés, kettős látás jöhet létre, illetve szúró érzés a nyakban. Egy bizonyos szint fölött pedig már egyfajta steril agyhártyagyulladással állunk szemben. Éppen ezért nagyon fontos a nagy melegben a mértékletes alkoholfogyasztás, különben nemcsak az alkohol beviteltől fog szédülni, hányni az ember, hanem a napszúrástól is. Ha lehet, akkor inkább maradjon csak az alkoholmentes ital.

10 fokkal legyen alacsonyabb a klíma hőmérséklete

A szakember elmondta azt is, mit tehetünk napszúrás esetén. Amint lehet, hűvös helyet kell keresni. Ez lehet lakás, vagy bármilyen más épület, ahol vélhetően hűvösebb van. Arra azonban nagyon kell vigyázni, hogy a klíma se legyen 18-20 fokra állítva, mert az akár tüdőgyulladáshoz vezethet. Ha kint 35 fok van, a klíma 10 fokkal legyen alacsonyabbra állítva, tehát adott esetben 25 fokra. Ezt már szervezetünk hűtésnek érzi, és mégsem fázunk meg, betegszünk le.

Folyadékpótlás

Mennyi folyadékot igyunk? Ennek kapcsán dr. Szabó István megjegyezte: a melegben elvesztett folyadékot pótolni kell, de izzadással nemcsak azt vesztünk, hanem ásványi anyagokat is. Aki már megiszik másfél liter vizet, eszik levest, gyümölcsöt, iszik teát, annak biztos meglesz a napi 2,5-3 liter folyadékfogyasztása. Az ásványi anyagot evéssel pótolhatjuk. A szakember úgy véli, ilyenkor érdemesebb sósabban étkezni.

Dr. Szabó István, a Bács-Kiskun Megyei Oktatókórház Sürgősségi Betegellátó Osztály osztályvezető főorvosa

Fotó: Bekülött fotó

A sürgősségi osztályon számos esetben tapasztalják, hogy az elájult, megszédült időseknél, de fiataloknál is a nátrium-klorid szint esik le. Ennek oka, hogy a nagy melegben nem volt kellő az ásványianyag- és a folyadékbevitel, a kiszáradás mellett leesett a nátrium szintjük. Így az osztályon egy infúzióval nátrium-klorid tartalmú folyadékokkal pótolják, és rövid időn belül vissza tud térni a normál állapotba a beteg.

Aki nem kívánja a nagy melegben az ételt, annak jó megoldás a gyümölcs, melyben folyadék és ásványi anyag egyaránt megtalálható. Például egy jó dinnyében. Ha lehet a nagy melegben a gyomrot jobban megterhelő, nehezebb ételeket kerüljük, mint például a pörkölteket.

Orvosi ellátás szükségessége

Napszúrás esetén mikor kell orvoshoz fordulni? Ehhez kapcsolódóan az osztályvezető főorvos hozzátette: nem kell azonnal orvoshoz menni napszúrás esetén. A hűvös helyre kell vinni az érintettet, leültetni, hűvösebb vízzel hűteni, borogatással vagy zuhanyzással. Igyon vizet, nem baj, ha kicsit sós vagy cukros az ital. Ha egy-két órán belül nem javul, akkor érdemes egészségügyi dolgozóval konzultálni. Az esetek jelentős részében azonban helyre áll a szervezet. Be lehet venni egy paracetamol, egy ibuprofen tartalmú gyógyszert a fájdalomcsillapításhoz, és jöhet hozzá egy finom kis gyógytea.

Hőguta

A súlyosabb eset a hőguta. Amikor a szervezet próbálja stabilan tartani a saját hőmérsékletét, de nem tudja megtenni, mert túltoltuk a napozást. Elindul felfelé a hőmérséklet, mely a végén akár halálos kimenetelű is lehet. Ezen esetben is be kell vetni a házi praktikákat, de fektetni kell az illetőt, a lábát felpolcolni a mentő érkezéséig. A pulzusát ellenőrizni, mivel ilyenkor az erek kitágulnak és a vérnyomás lecsökken, a pulzus 110-120-ra felmegy.

Sivatagi élmény

Dr. Szabó István végül egy saját élményét osztotta meg. Járt egyszer egy nemzeti parkban, egy sivatagban, ahol nagyon magas hőmérsékletek is előfordultak. A mosdóban egy táblán négyfajta sárga színt látott, a következő felirattal: „Nézd meg a vizelet színét, és attól függően, gondolkodj el azon, hogy veszélyben vagy-e.” Akinek világos a vizelete, az jól van, de minél barnásabb, akkor azt jelenti, nem ivott eleget, kiszáradhat.

A cikkben szereplő podcast megtalálható a Baon.hu Youtube-csatornáján is.