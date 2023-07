A jó idő beköszöntével már javában elindult a grillszezon, de a fantasztikus fogások mellet érdemes még néhány apróságra is figyelni. Ide tartozik például a grillek karbantartása, tisztítása, de az esetleges balesetek elkerülése is. Cikkünkben összeszedtünk néhány fontos tudnivalót a sütögetős időszakra.

A nyári szezonban a grillek komoly igénybevételnek vannak kitéve, hiszen akár minden hétvége főszereplői is lehetnek. Ezért fontos figyelmet fordítani a karbantartásukra és a takarításukra is. Egyrészt, mert jelentősen meghosszabbítja az készülék élettartamát, ha mindig rendben van tartva, másrészt ezáltal a pénztárcának is megóvjuk az elkerülhető kiadásoktól. Fontos ugyanakkor azt is észben tartani, hogy, mint minden új konyhai készülék esetében, úgy a grilleknél is fontos, hogy az első használat előtt gondosan tájékozódjunk a használati utasításból (akár a tisztítással kapcsolatban is lehet benne szakszerű javaslat). Ugyanakkor általánosságban a hosszabb kihagyás után, és a grillszezon előtt mindenképpen érdemes a rácsokat enyhe mosószeres vízzel átmosni, majd a grill belsejét is áttakarítva, a sütőt minimum másfél órán keresztül kiégetni, hogy minden vegyi anyag távozhasson és ne kerüljön az ételbe.

Talán az egyik legfontosabb dolog, amire figyelni kell a grillezés előtt, hogy hova is tesszük a grillsütőt.

Mindenképpen szabadtéren történjen a sütögetés, és bármennyire is csábító a társasházak erkélyén neki fogni, mégsem túl jó ötlet. Viszont mindkét esetben elengedhetetlen, hogy sosem hagyjuk felügyelet nélkül az eszközt, hiszen a gyerekek egy szempillantás alatt is könnyedén súlyos kárt tehetnek magukban. Mivel a gyermeki kíváncsiságnak semmi sem szabhat gátat, ezért a legjobb az, ha a grillsütőt és a gyerekeket sosem hagyjuk őrizetlenül.

Mint minden főzés előtt, itt is elengedhetetlen az alapanyagok megfelelő előkészítése. A húsok minősége, a zöldségek tisztasága a legfontosabb. A baktériumok ugyanis nagyon gyorsan képesek a kerti partit rémálommá változtatni, ha nem szabadulunk meg az ételen található szennyeződésektől.

Az első pontban már szó esett arról, hogy semmiképp se érintkezzen az élet kemikáliával. Ez vonatkozik a sütés alatt használt anyagokra is. Kerülendő a begyújtás különböző újságpapírokkal (hiszen a nyomdafestékből felszabaduló füst biztosan nem természetes), de a benzin is tiltólistás.