– Több mint tíz éve foglalkozunk méhészkedéssel itt, Kiskunmajsán. Az apiterápiát, azaz a méhterápiát néhány éve ismertem meg egy tanfolyamon. Az itteni méhesház már a múlt évben elkészült, és egy évig teszteltük a működését – nyilatkozta Juhász Ágnes, aki édesanyjával együtt működteti a családi méhészetet.

Az apiterápiás házról megtudtuk: ez egy kaptárlevegős faház, melynek belsejében egy hosszú ágy található, ami alatt hat-nyolc méhcsalád szorgoskodik. A Hunor-típusú kaptárokon nincs tető, így a levegő szabadon áramlik a méhesházban. A méheket egy szúnyogháló akadályozza meg, hogy a házban is repkedjenek, de a jótékony hatású kaptárlevegő szabadon áramlik az épületben.

A Napsugár Óvoda Katica csoportja is ott járt az avatón és megkóstolták a majsai méhészet finom mézeit is

Fotó: Tapodi Kálmán

Magunk is megtapasztalhattuk, hogy kellemes illatú levegő fogadja a belépőket. Az ágyra feküdve pedig hallani lehet az ezernyi méh zümmögését és érezni lehet a méhek szárnyrezgései okozta vibrálást és a meleget is. A kaptárlevegőben oldva vannak a virágpor, a propolisz, a méhpempő, a viasz, a méz illóanyagai, amik belélegezve különböző tüdő-, és légúti betegségekre is jó hatással vannak.

Juhász Ágnes méhész

Fotó: Tapodi Kálmán

Dr. Körmendy-Rácz János, a Magyar Apiterápiás Társaság elnöke is szólt azokról az évezredes gyógyítási módokról, amelyek a méheknek köszönhetők. Hangsúlyozta: a méhészek őrzik ezeknek a csodálatos lényeknek az életét, mert a méhek manapság akkora terhelést kapnak a környezetből, hogy a méhészek nélkül a méhek nem sokáig maradnának életben.

– Nagyon fontos, hogy a méhekre figyeljünk, mert az élelmiszereink nagy részének az előállításában segítenek – hangsúlyozta dr. Körmendy-Rácz János.

A majsaihoz hasonló méhesházak a vármegyében Kiskunhalason és Kunfehértón találhatók, ahol szintén szívesen fogadják a gyógyulni vágyókat.