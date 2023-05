Népi kerámiák a kiskunsági vásárokból című kiállítás februárban nyílt meg Puszta Hangja Egyesület rendezésében a Felső-Kiskunsági Emlékek Házában. Az elmúlt két hónap alatt több mint ezer ember tekintette meg az időközben folyamatosan bővülő anyagot. Volt több olyan érdeklődő szakember is, aki a határon túlról érkezett Kunszentmiklósra.

– Kunszentmiklósra a XIX. század elejétől az ország szinte minden tájáról érkeztek fazekasok, akik a kocsiderékból árulták termékeiket. A népi kerámiák népszerűsége az 1980-as évekig tartott, bár a régi darabok még ma is keresettek a gyűjtők körében. A most kiállított anyag csaknem két évszázadot ölel fel. A bizonyítottan legrégibb kerámia 1812-ből származik. – mondta el hírportálunk érdeklődésére a helytörténész.

Székely Gábor megszállott gyűjtő, kutató ember, több mint négy évtizede rajong a régiségekért. Az első tárgy, amibe beleszeretett, egy régi, kézzel festett kerámiaedény volt, ebben árulták a gazdasszonyok a lekvárt a fülöpszállási piacon.

– A népi kerámiák iránti csodálatom végig kísérte életem.

A kollekcióból most első ízben mutattam be háromszázat, helyszűke miatt „raktártárlat” jelleggel. A kiállítás anyagában bronzkori, avarkori, középkori kerámiaedények is láthatók. Egyik érdekesség az 1812-es dátumú gyertyamártogató, az 1849-ben készült butella, aminek egyik oldalán korpusz, másikon „mindennapos ájtatos gyakorlás” felirat olvasható. A talán legrégibb, bár erre máig nincs igazi bizonyság, egy avarkorból eredeztethető gyümölcsmosó, vagy tészta mosó lyukacsos agyagedény. Ez utóbbi egy idős asszony hagyatéka volt, amit a hozzátartozók állítása szerint az eke vetett ki földből, amit „új tulajdonosa” haláláig használta gyümölcsmosásra – sorolta Székely Gábor.