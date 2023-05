Jelenleg már jócskán benne vagyunk a pollenszezon második szakaszában, melyben a pázsitfűfélék okozzák a legtöbb tünetet. Ez a szakasz nagyon hosszan elhúzódik. Áprilisban és májusban a pollennaptár szerint is a nyírfa, a kőrisfa, a fűzfa és a tölgyfa dominálnak − magyarázta Dr. Frank Emil főorvos. Hozzátette, hogy a pázsitfűfélék pedig egészen őszig nehezítik meg az arra allergiások életét.

Elmondta, hogy hazánkban a legjelentősebb az április végétől júliusig tartó fűpollen szezon, mely klinikailag súlyosabb tüneteket okoz. Kiemelten súlyos problémát jelent a harmadik fő pollenszezon, melyben az augusztustól késő őszig virágzó gyomnövények okoznak allergiás tüneteket.

Az allergia tünetei

A légúti allergiához általában az orrfolyással, szemviszketéssel, tüsszögéssel járó tüneteket társítjuk, a nehézlégzés, fulladás kapcsán pedig inkább az asztma jut eszünkbe. Azonban az allergiásoknál az sem ritka, hogy idővel asztmás tüneteik is jelentkeznek. A főorvos szerint, ha az allergén lejjebb jut, vagyis az általa kiváltott akció lentebb zajlik, akkor más szervrendszerekben is tüneteket okozhat. Például a tüdőben. Ilyenkor fulladás is jelentkezhet.

– Elsősorban érdemes kivizsgálni, hogy valóban allergiás-e az a személy, akinél a fenti tünetek jelentkeznek – javasolja a főorvos. Pollenallergiás tünetek esetén az allergia vizsgálatát rendszerint alkaros bőrteszttel, a Prick-teszttel végzik – magyarázta. Ennek során az allergént az alkar bőrére csepegtetik, majd minimális bőrkarcolás történik, ezt követően pedig a bőr reakcióját figyelik meg. Ha kiderül az allergia, lehet ellene védekezni.

Dr. Frank Emil főorvost, a Kecskeméti Tüdőgondozó Intézet vezetőj

Fotó: Lizik-Varga Katalin

Hasznos tippek a tünetek csökkentésére

De vajon hogyan tudjuk csökkenteni a tüneteket? Dr. Frank Emil főorvos néhány hasznos tanácsot és praktikát is megosztott ezzel kapcsolatban. Az allergiaszezonban az allergiások lehetőleg tartsák zárva a lakás ablakait, és minél kevesebbet tartózkodjanak a szabadban. Szellőztetni éjszaka érdemes, mert akkor alacsonyabb a pollentartalom.

Akik allergiások, a lehető leggyakrabban mossanak hajat.

Sokat ronthat a helyzeten, ha a hajukról a párnájukra kerülnek a pollenek.

Nekik az sem ajánlott, hogy a szabadban szárítsák a ruháikat, mivel a pollenek beleragadhatnak az anyagba. Az allergiásoknak a fűnyírást is kerülniük kell. Fontos, hogy az autóban kapcsolják ki a levegőztető berendezést és a jármű légszűrőjét is gyakran tisztítsák, ugyanis a vezetés közben jelentkező orrfolyás és könnyezés veszélyes lehet a közlekedésben résztvevőkre is. Ugyan a hirtelen lezúduló eső nem tesz jót, mert az lecsapja a polleneket, az állandó eső viszont a pollenek ellen szól – hangsúlyozta dr. Frank Emil. Mint mondta, ilyenkor szó szerint fellélegezhetnek az allergiások.

– Az igazolt allergiás betegeknél a tünetek enyhítésében komoly szerepet kap a gyógyszeres kezelés, amelyet időben el kell kezdeni – hangsúlyozta a főorvos. – Tüneti szerekkel – szájon át szedhető antihisztaminokkal és a helyileg ható lokális szteroid készítményekkel – a panaszok mérsékelhetőek, segítségükkel a beteg átvészelheti az allergén növény virágzásának időszakát.

– Fontos még megemlíteni, hogy a pollenek és az élelmiszerek között van allergiás keresztreakció – magyarázta a főorvos. Mint mondta, például a parlagfűre allergiásoknál a banán és a dinnye vált ki ugyanolyan tüneteket.