Béci – ahogyan a játékban is szólította a Zsákbamacska két műsorvezetője, Majka és Pápai Joci, – versenykerékpárosnak öltözött be. A maskara nem volt véletlen, hiszen Sipka Béla nagyon szeret kerékpározni, igaz az utóbbi időben kevesebbet hódol e hobbijának, de két kisfiával alkalmanként a kétkerekűekre pattannak.

Béci az Itt a cica, hol a cica játékban 750 ezer forintot nyert, mely összeggel a legjobbnak bizonyult a keddi adásban, így ő indulhatott a fődíjért. A szerencse neki kedvezett, megérte kockáztatnia, feltennie addigi nyereményét, ugyanis a választott kettes számú függöny 850 ezer forint értékben rejtett ajándékokat, egy masszázsfotelt, Play Stationt, televíziót és hangszórót.

Sipka Béci

Forrás: TV2

Sipka Béla a játék után mesélt a baon.hu-nak az élményeiről.

– Fantasztikusan éreztem magam, nagyon kellemes emlékekkel térhettem haza. Mondhatni rutinos játékosként érkeztem a stúdióba, hiszen néhány éve a TV2 Piramis játékában már játszottam, és nyertem is, méghozzá unokatestvéremmel, Koroknai Józsival, aki néhány nappal előttem a Zsákbamacskában ismét nyert. A TV2 stábja nagyon felkészült, több ismerős arcot is láttam a Piramis kapcsán. Nagyon örültem a nyereményemnek, különösen a gyerekek a Play Stationnak – mesélte a játékos, majd további érdekességeket is megosztott.

– A játék felvétele már korábban megtörtént, de a két kisfiam erről semmit sem tudott. Nagyon megszerették a Zsákbamacska játékot, így hatalmas meglepetés volt számukra, amikor egyszer csak meglátták a tévé képernyőjén – tette hozzá. Majkának ráadásul jövök eggyel, mert neki köszönhetem, hogy a játék során mégsem kockáztattam meg az akkor már elért 750 ezer forintomat. A fődíjért pedig azért indultam, mégis kockáztatva a nyereményemet, mert nem akartam annyira puhánynak tűnni, ahogyan Pápai Joci fogalmazott. Már a szünetben tudtam, hogy csakis a kettes függönyt választom, hiszen mindkét kisfiam 2-án született. Izgultam, de bíztam is a döntésemben, mely engem igazolt. A legnagyobb ajándékcsomagot kaptam, 850 ezer forint értékben – összegezte élményeit Béci.