Az aromaterápia az egészségmegőrzésben és az állapotjavításban lehet segítségünkre – mondta a baon.hu-nak Vácity Eszter. Az aromaterápiának Nyugat-Európában nemcsak komoly hagyományai vannak, de rendszeresen alkalmazzák kiegészítő gyógymódként különböző orvosi kezelések mellett.

Mint azt a szakember elmondta, már Hippokrátesz is úgy gondolta, hogy az egészséghez vezető út naponta egy illóolajos fürdő, masszázs, ezen kívül a diéta és a fény fontosságát is hangsúlyozta.

Vácity Eszter hozzátette, az aromaterápia évezredes ősi módszer, az illóolajok segítségével testi-lelki egyensúlyt teremt, megnyugtat, elűzi a stresszt, feltölt energiával. Segít a testünk öngyógyító mechanizmusait beindítani.

Az aromaterápia hasznos segítség a mindennapokban, tökéletes kiegészítője az egészséges életmódnak.

Az aromaterapeuta szerint nincs olyan terület, ahol az illóolajok ne segíthetnének. A megfázásos időszakban is rendkívül hatékonyan alkalmazhatjuk őket, de álmatlanság, fejfájás esetén is segítenek. A sokoldalú levendula például sebre, fertőtlenítésre is kiváló.

Egy-egy illóolajos üveg rendkívül kiadós, mivel kis mennyiséget, néhány cseppet kell használni belőle. A növény valódi esszenciáját tartalmazza, erősen koncentrált. Érdemes jó minőségű illóolajokat vásárolni és minden esetben kikérni egy aromaterapeuta javaslatát.

A cikkben szereplő podcast megtalálható a Baon.hu Youtube-csatornáján is.