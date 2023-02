Csóti Attilát akkor sem zavarja, hogy mezítláb van, ha az állatok körüli teendőket végzi. Szerinte érdemes mindenkinek kipróbálni ezt az életstílust, főleg akkor, ha valamilyen lábproblémával szenved.

Tihanyi József, a Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Karának biomechanikával foglalkozó professzora szerint amikor mezítláb futunk, a lábunkban az izmokat, az inakat és a szalagokat másként éri a terhelés, mint egyébként a cipőben. Inkább a talpunk elülső részeit használjuk és kíméljük a sarkakat. Nincsenek nagy ütközések, ezért a mozgás rugalmasabb. Cipő nélkül főleg a talppárnáinkon gördülünk. Tehát tudományos háttere is van az egészséges mezítlábas futásnak.

– Ha a világon körbenéznénk, hogy hány milliárd ember él cipő nélkül és hány cipőben, akkor valószínű, hogy a mezítlábasok lennének többségben.

Itt, Magyarországon is sokan rájöttek, hogy kellemesen el lehet így lenni, és több tagja is van a magyar mezítlábasok csoportjának is. Amikor az ember egy kisebb helyen körbenéz, akkor nem sok mezítlábassal találkozik, de volt már ellenkező tapasztalatom is – mondta Csóti Attila. Továbbá visszaemlékezett egy havas túrára a Bükkben, amikor a mezítlábas sporttársakkal kirándulgattak, a végén pedig egy kocsmában kötöttek ki, kávézgattak, jól érezték magukat, a helybéliek meg csodálkoztak a mezítlábasokon.

– Ott már nem annyira néztek ki bennünket, mintha egyedül lettem volna – emlékezett vissza nevetve a fiatalember.

Székesfehérvárról költözött Öregcsertőre Attila, aki 2016 környékén elégelte meg a lábfájdalmait, akkor már lábfejgörccsel is küzdött. Ezért úgy döntött, kiveszi a talpbetétet a cipőjéből. Kezdetben vékony talpú cipőben járt, de kertészkedés közben levette a cipőt, majd később már futás közben is.

– Egyre többet voltam mezítláb és szép fokozatosan egy idő után már eszembe sem jutott felvenni a cipőt. Kényelmetlen volt, de a lustaság is hozzájárult, hogy inkább mezítláb jártam – részletezte a mezítlábas öregcsertői férfi. Amikor átázik a föld és fagypont közeli hőmérséklet van, azért egy gumicsizmát felvesz.

A székesfehérvári születésű férfi már gyerekkorában is Öregcsertőn töltötte a nyarakat, ma már itt él és állattartással foglalkozik.

Az egykori internetes ügyfélszolgálati munkát felcserélte a kedveltebb vidéki létre.

Arra a kérdésre, hogy egy randevúra felhúzná-e cipőt, kis gondolkodás után válaszolt csak igennel, hiszen ő nem titkolja különcségét.

Szerinte akinek fáj a lába, annak érdemes napi néhány percet mezítláb járnia. A lényeg, hogy eddze a talpizmait, a lábujjait. A talpazat stabilitása szempontjából fontos lenne, hogy a lábujjak elterüljenek, de a csúcsos formájú cipőkben erre nincs mód, ezek inkább összenyomják a lábujjakat – véli Csóti Attila.

