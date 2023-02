Egy felnőtt 10-20 kilogramm vagy ennél is több levegőt lélegez be és ki naponta. Az alapvető probléma, a szakember szerint, leggyakrabban a beszívott levegő mennyiségével és a belégzés helyével, az orron, a szájon vagy a mellkason belüli hellyel van.

Általában kétszer annyi levegőt használunk el, mint amennyi egészséges volna, mégis a több levegő beszívása mellett és miatt a sejtek kevés oxigénhez jutnak. Hogy lehetséges ez? Ilyen és ehhez hasonló kérdésekre adja meg a választ Barna Miklós légzésterapeuta.

Gond van általában a légzés ritmusával, a be- és kilégzés arányával is. Két könyvet is megjelentetett a témában, a második írás a légzés karcsúsító erejéről szól, ugyanis, mint írja, a légzés átalakítása sokszor erőteljesebben hat az egész szervezetre, a lélekre, sőt még a gondolkodásra is, mint az étkezési vagy a folyadékfogyasztási szokások megváltoztatása.

A cikkben szereplő podcast megtalálható a Baon.hu Youtube-csatornáján is.