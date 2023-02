A kiállítás kapcsán művészetis diáklányokat arról faggattunk, mit jelentenek számukra ma a digitális világban az „analóg” képeslapok, régi plakátok.

– Újdonságnak tekintek a papír alapú régiségekre, érdekes unikumok – vélekedett Vörös Fanni kecskeméti tanuló.

– Még gyermekként emlékszem, karácsonykor küldözgettek a szüleim képeslapokat. A tanár úr kiállításain azonban sok különleges képeslapot is láthatunk. Most a filmes lapok között egy egészen friss, egy 10 évvel ezelőtti Avatar-képeslapot is felfedezhettünk. A tárlaton látható színészek közül többet is ismerek, jó érzés őket fiatalon látni – jegyezte meg a festőszakot végző diáklány.

Csontos Lili lakiteleki diáklány grafikai szakon tanul, így más szemmel is nézte a tárlatot.

– Nemcsak a képet nézem a képeslapon, hanem művészi beállítottságommal egy kicsik mögé is látok. A régi plakátokon is egyből a betűtípusokat, a motívumokat néztem. Mindezek mellett ihletet is merítek a látottakból. Egy-egy régi plakátot, képeslapot azonnal újratervezek, fejben már látom, én hogyan jelenítettem volna meg a témát – mondta Lili, aki a jövőben szívesen dolgozna a reklámszakmában.

A kerámia szakon tanuló helvéciai Varga Zsófia nosztalgikus pillanatokat élt át a tárlat kapcsán.

– Látva a filmes plakátokat, képeslapokat, eszembe juttatták, kivel láttam éppen azt a filmet. Szeretem a retró dolgokat, a képeslapok mellett nagy kedvencem például a magyar kártya. Vannak kortársaim, akik szinte nem is ismerik, a barátaimmal mi viszont imádunk kártyázni vele – mondta.

Szécsi Nikolett bácsszőlősi diáklány szintén festő szakon tanul.

– Emlékszem, gyermekként minden nyaraláskor vásároltak a szüleim képeslapokat. Nem adtuk fel, csak hazahoztuk emlékbe vagy ajándékba barátoknak, rokonoknak. A tanár úr egyik korábbi kiállítása képzőművészeti témát ölelt fel, az ott látott festményreprók közül több is megihletett. A zene terén is szeretem a retrót, amikor gyerek voltam, édesapám hallgatta az Eddát, Omegát, Piramist, Skorpiót, én is mindig szívesen csatlakoztam hozzá – mondta Nikolett.

A lányok végül elmondták: valamennyien kedvelik a Bud Spencer–Terence Hill-filmeket, bármikor képesek megnézni. Tom Cruise Top Gun című filmjét is szeretik, mind a 2022-est, mind az eredetit, 1986-ból.