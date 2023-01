Rubik-kocka, vagy ahogyan évtizedekkel ezelőtt a köztudatban megjelent, a bűvös kocka reneszánszát éli. A mai fiatalok előszeretettel forgatják, kihívásnak érzik, hogy minél rövidebb idő alatt kirakják.

A Rubik-kockát 1974-ben alkotta meg Rubik Ernő. A háromdimenziós mechanikus logikai játék lényege, hogy egy előzetesen összekevert kockából forgatással visszaállítsuk az eredeti, rendezett színösszeállítást, vagyis minden oldalon azonos színű lapocskák legyenek.

A mai 30-40-50-es korosztály ezen a játékon nőtt fel, de szembetűnő különbség az, hogy a mai generáció rendkívül gyorsan kirakja, míg a 70-80-as években inkább csak próbálkoztak a gyerekek. A világháló jóvoltából azonban óriási segítséget kapnak a kitartó fiatalok, így megéri a fáradságot, hatalmas sikerélményt élhetnek meg a gyors kirakásokkal. Ráadásul a kereskedelem is követi a trendet, és évről-évre többféle Rubik-kocka kerül forgalomba.

A kecskeméti Kertvárosi Általános Iskola 8. osztályos tanulója, Gombár Bence három évvel ezelőtt ismerkedett meg a Rubik-kockával, mely hamar rabul ejtette. Azóta versenyszinten forgatja, sőt tanítja is másoknak. A kezdetekről ő maga mesélt.

– A nagymamáméknál fogtam először kezembe, próbálgattam kirakni, nem sok sikerrel. Majd a szomszéd bácsi megmutatta, hogyan is kell forgatni. Azonnal magával ragadott, és komolyan kezdtem foglalkozni vele – elevenítette fel a kezdeteket Bence.

– Ez a nyár hozta meg a fordulópontot. Nagyon sok videót megnéztem a neten, különböző algoritmusokon keresztül fejlesztettem a tudásom. Nagyon élvezem, hogy egyre ügyesebb vagyok. Ráadásul a Rubik-kocka alap 3x3-as változata mellett nagyon sokféle típus kapható. Gyűjteményem folyamatosan gyarapszik. Most karácsonyra is ezekből kértem – tette hozzá Bence, aki már át is adja tudását.

Az iskolában az osztálytársai is csodálattal nézik a gyorsaságát és ügyességét. Így Bence nekik is szívesen feltárja és megtanítja a Rubik-kocka rejtelmeit.

Elsősorban a fiúk mutatnak érdeklődést, de a lányok között is akad, aki kíváncsian figyeli a mozdulatait.

– Amellett, hogy élvezem a kocka kirakás minden pillanatát, a tanulás terén is érzem pozitív hatásait. A logikai gondolkodásomat és a memóriám javítását erősíti. Mindezek mellett segít a sikeres tanulásban. Ugyanis az én tanulási stílusom mozgásos. Számomra fontos, hogy a kezeimmel mindig valamivel foglalatoskodjam, ezáltal könnyebben megjegyzem az órán hallottakat. Így a Rubik-kocka forgatása rendkívül jól leköti a figyelmemet, előnyömre válik a tanulásban – jegyezte meg a fiatal tehetség.

Bence kirakási ideje folyamatosan javul. Jelenleg 24 másodpercnél tart az alap 3x3-as, könnyített forgatású Rubik-kockánál. A célja ezen idő javítása.

Bence másik nagy szenvedélye a haditechnika.

– Hobbiszinten már kiskorom óta gyűjtöm a tankokat, és ezzel együtt a történelmi hátterüket is tanulmányozom. A haditechnika is izgalmas számomra, sok érdekességet tanultam általa. Már kiskoromban magával ragadott egy tank, melyet a nagyapámtól kaptam. Három évvel ezelőtt pedig a szolnoki Reptárban tett kirándulás alkalmával mélyült el a szenvedélyem. Most már modelleket is összerakok – árulta el végül Bence, aki mindezek mellett még a kirándulóhelyeken készíthető pénzverdék érméit is gyűjti.