Karácsony, szilveszter: ilyenkor egész biztosan mindenki nehezen tud ellenállni az ízletes ünnepi ételeknek, amelyek eléggé megterhelik gyomrunkat, hiszen többnyire zsírosak és cukrosak. Tajti Mónika dietetikus ad néhány tippet, hogyan kezdjük el vagy álljunk vissza az egészséges étkezésekre a nagy lakomák után.

– Az év végi ünnepi időszak alatt hajlamosak vagyunk a szokásosnál jelentősebb mennyiségű ételt elfogyasztani, amelyek legtöbbször zsírban és hozzáadott cukorban gazdagok, rostban pedig szegények, így okozhatnak emésztési panaszokat, telítettségérzetet, puffadást. Ez utóbbi panaszok jellemzően az ünnepi időszakkal párhuzamosan megszűnő túlevéssel elmúlnak. Előfordulhat azonban, hogy esetleg már régebb óta fennálló, komolyabb egészségügyi probléma is állhat az emésztési panaszok hátterében. Ekkor mindenképp javasolt orvoshoz fordulni – tanácsolja a szakember.

Az ünnepi időszakra vonatkozóan a tapasztalatai alapján a legtöbben a testtömeg növekedéssel küzdenek, ezért fontos szem előtt tartanunk, hogy az ideális testtömegünk egy tartományon belül mozog, és bár a nagymértékű testtömeggyarapodás sosem előnyös, ha ezen a tartományon belül maradunk, kisebb okunk van az aggodalomra. 1-2 kilogramm hízás jellemzően nem jár jelentős problémával, ilyen mértékű testtömegtöbblettől könnyen meg tudunk szabadulni, ha visszaáll az életünk a megszokott, ünnepek előtti kerékvágásba. Viszont, ha ez a testtömeg gyarapodás már akár a 4-5 kilogrammot vagy annál többet is elér, esetleg már az ünnepek előtt is súlytöbblettel rendelkeztünk, akkor mindenképpen érdemes nagyobb hangsúlyt fektetni az életmódváltásra, lehetőleg szakember segítségével.

A villámdiétával csak ártunk magunknak

Tajti Mónika felhívja a figyelmünket a hirtelen fogyás veszélyeire is. Tudni kell mindenkinek, hogyan kel egészségesen lefogyni, amivel nem ártunk magunknak!

Tajti Mónika nem ajánlja a villámdiétákat

Fotós: Beküldött fotó

– Mindig tartsuk szem előtt azt a fontos tényt, hogy a túlsúly sem egy hónap alatt keletkezett, így nem is tudunk tőle tartósan megszabadulni ennyire gyorsan. Az azonnali eredmény érdekében sokan hajlamosak drasztikus fogyókúrába kezdeni, mely jellemzően valamilyen gyors fogyást ígérő villámdiéta, vagy extrém kalóriamegvonással járó étrendet követő táplálkozási forma. A nem megfelelően kialakított táplálkozási szokások hiányállapotokat idézhetnek elő a szervezetben. Továbbá, hosszú távon sajnos a kitűzött cél ellenkezőjét érhetjük el velük, könnyen kialakul az úgynevezett jojó-effektus: A drasztikusan alacsony energiabevitel következtében kialakult negatív energiamérleg esetén az alapanyag-cserénk akár 10 százalékkal is csökkenhet. Ez az állapot azután is megmarad, miután visszatérünk a normális – fogyókúra előtti – étkezési szokásainkhoz. Így a korábban bevitt energia-mennyiséghez visszatérve, a szervezetünk raktározásba kezd, ami nem csak a leadott kilók visszatérését, de pluszkilók lerakódását is eredményezheti. Többek között ezért is ellenjavalltak a különböző divatdiéták. Ráadásul sok esetben nem a zsírtömegünkből, hanem az izomtömegünkből is veszítünk egy-egy ilyen gyors fogyást ígérő diéta alkalmával.

Így változtassunk az ékezési szokásainkon!

A szakember tanácsolja, hogy ahhoz, hogy hosszú távon tartós sikereket érhessünk el, a véges idejű fogyókúra helyett komplex életmódváltásban érdemes gondolkozni, mely a helyes étkezési szokások kialakításán túl a rendszeres testmozgás is magában foglalja.

Próbáljunk meg változatosan étkezni!

Fotós: shutterstock.com / illusztráció

Javasolja, hogy mielőtt belevágnánk az életmódváltásba, keressünk fel egy dietetikus szakembert ugyanis, ő személyre szabottan segít a helyes táplálkozási szokások kialakításában. Hogy miből, mikor és mennyit együnk, ezt nem lehet általánosan meghatározni, hiszen mindenkinél az egyéni tényezők a meghatározóak. Azt azonban mindenképpen érdemes megfogadni, hogy a három fő étkezésen kívül törekedjünk legalább egy kisétkezés beépítésére. Ha lehet próbáljunk meg többször kisebb mennyiségeket enni a nap folyamán mintsem fordítva! Ajánlott nagy hangsúlyt fektetni a folyadékbevitelre is! Tajti Mónika beszámolt, hogy tapasztalatai alapján a naponta elfogyasztott vízmennyiség kérdése sokaknál kritikus pont. Általánosságban 2-2,5 liter folyadék elfogyasztása javasolt, melynek legalább 2/3-a víz legyen. Tanácsolja még, hogy érdemes nagyobb hangsúlyt fektetni még a rostban gazdag élelmiszerek fogyasztására is, ezért törekedjünk arra, hogy a napi zöldség- és gyümölcsbevitelünket legalább 400-500 grammra emeljük, a kenyérfélék közül a teljes kiőrlésű, rozsos változatokat részesítsük előnyben, továbbá köretként a klasszikus rizs és burgonya mellett rendszeresen fogyasszunk például barna rizst, bulgurt, kuszkuszt, kölest, hajdinát. A hozzáadott cukrot tartalmazó élelmiszereket – mint például a hagyományos kekszeket, süteményeket, csokoládékat és szénsavas üdítőitalokat – jó, ha elkerüljük. Az állati eredetű élelmiszerek esetében pedig tanácsos a zsírszegényebb változatokat előnyben részesíteni.

Forduljunk szakemberhez!

A dietetikus kérdésünkre elmondta, hogy azért is érdemes szakemberhez fordulni, hogy az említett esetleges problémákat elkerüljük és hosszú távon, sikeres eredményeket érhessünk el. Előfordulhat, hogy amellett, hogy fogyni szeretnénk, egyéb egészségügyi problémával is küzdünk, például magas vérnyomás, ételintolerancia, táplálékallergia. Ha ilyen helyzetben vagyunk, kiemelten fontos, hogy hozzáértő szakember segítse az életmódváltást, megelőzve ezzel az esetleges állapotromlást.

– Fontos, hogy a szakember, akit felkeresünk a helyes étkezési szokások kialakításának céljából diplomás dietetikus legyen. A dietetikus ugyanis az a felsőfokú egészségügyi végzettséggel rendelkező személy, aki a táplálkozástudományt egészséges személyek és beteg emberek egészségnevelésére, gyógyítására alkalmazza és alkalmazhatja – mondta el Tajti Mónika.