A 21 éve az életmentésben tevékenykedő gyűjtő gyermekkori álma volt a mentőzés, és a hobbija is a hivatásával kapcsolatos. Az első egy kis rohamkocsi volt, amivel elkezdődött a gyűjtés. Akkor még csak úgy megvettem, majd következett az első olyan mentőautó, ami az eredeti mása volt. Onnantól tudatosan és tematikusan gyűjtöttem a különböző nemzetek mentő- és orvosi járműveit – emlékezett vissza Trencsényi Péter, aki azóta számos országból szerzett be játék mentőautót.

– Többek között Németországból, az Egyesült Államokból, Olaszországból, Magyarországról, Görögországból, Oroszországból, Nagy-Britanniából, Japánból származik a gyűjtemény. De Franciaországból és a Kanári-szigetekről és is vannak eredeti modellek – sorolta az országokat a szenvedélyes gyűjtő. Ezek között megannyi különleges darab is helyet foglal, mint például a VW Bogár, vagy az Oroszországból szerzett Lada orvosi autó, vagy a Nagy-Britanniából hozott nagyméretű Ford Transit mentőautó. Kuriózum a lengyel mentők színeit viselő régi Nysa rohamkocsi, vagy az NDK Barkas mentőautó, de igazán szép darab az 1970-es évekből származó Citroen DS mentőkocsi is. Tudatos volt, hogy az Egyesült Államok keleti és nyugati partja is reprezentálja magát egy-egy járművel, ezért egy New York-i és egy Los Angeles-i dobozos rohamkocsi is helyet kapott a gyűjteményben.

Van emellett speciális mentéshez használt Unimog és más mentő kamion és busz is a kollekcióban. Különlegességként említhető még a kézzel festett, Afganisztánban is használt K-FOR festésű Hummer mentőautó és egy olyan Land Rover, ami háborús sérüéseket szenvedett. – Ezt befestettük, terepszínt kapott és műsarat is tettünk rá, majd gáztűzhely felett megolvasztottuk és úgy alakítottuk a karosszériát, hogy úgy nézzen ki az autó, mintha bombatalálatot kapott volna – mondta Péter, akitől nem idegen ennek valóságbeli látványa, hiszen Afganisztánban is szolgált, mint kiképző és mentor.

Péter ahová eljut, mindenhol érdekes darabok után kutat, de sok jármű származik barátaitól is, akik tudják, hogy ha külföldön járnak, meg kell lepniük a gyűjtőt egy helyi érdekességgel. Az sem baj, ha nem túl szép a kis járgány, elvégre nem a kidolgozottság, hanem az ország teszi érdekessé a modell mentőautókat.

Péternek vannak kedvencei is. Az egyik a gyűjtemény első darabja, ami valódi mentőautót formáz, de nagyon szereti azt a kis fából készült rohamkocsit, amit a kutyája talált a Széchenyiváros egyik parkjában, a fűben. Nagyon kedves neki egy horgolt mentőautó, melyet egy kórházban gyógyult volt betegtől kapott.

A gyűjtemény sohasem lehet teljes, befejezett. Péter nagy álma a velencei mentő motorcsónak modell változata. Az igazi motorcsónak ugyanolyan felszereléssel ellátott, mint egy mentőautó. Ezt szeretné beszerezni, de rendkívül nehéz. Keresztül-kasul átkutatta Velence összes üzletét, ahol játékot árulnak, de sehol nem talált ilyet. Magyarországról pedig gyermek rohamkocsit szeretne.

És hogy egy mentős miért viszi haza a munkát, vagyis miért a munkájához kötődik a hobbija? – Gyerekkori álmom volt a mentőzés, az életmentés. Fiatal felnőttként kezdtem mentőzni és szerelem volt, de minden mentős szívből csinálja ezt a hivatást. Mások segítése csodálatos érzés. Felemelő az, ha valakit megmentünk, amikor újraélesztünk. Már háromszor vezettem le szülést. Az szavakkal kifejezhetetlen, amikor ott vagy egy új élet születésénél. Ezek a kis játékok talán a szabadidőmben is erre a nagyszerű érzésre emlékeztetnek – summázott Péter.