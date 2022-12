– Nem éreztem rosszul magam, de változást akartam. Olyan ember vagyok, aki ha eltervez valamit, akkor végigviszi tűzön-vízen át. Az első hónapokban az étkezést változtattam meg, este nagyokat sétáltam, tempósan, legalább egy órát. Megindultak a kilók. Közel 10 kilogrammot sikerült így leadnom, s úgy döntöttem, bemegyek az edzőterembe, ahol személyi edzővel közösen folytatjuk a munkát. Ami az edzéseket illeti, Szabó Anita személyi edző segített közel egy éven át, de még ma is együtt edzünk.

Az étkezésem úgy alakult, hogy a vacsorát teljesen elhagytam. Tulajdonképpen csak 11 és 14 óra között ebédeltem. Legtöbbször ez volt az egyetlen étkezésem.

Demeter Zoltánnak 115 kilogrammot mutatott a mérleg tavaly novemberben, ma már csak 84-et

Fotós: Márton Anna

Mindent ettem: tésztát, krumplit, rizst, de körömpörkölt, rántott hús is szerepelt az étlapon. Nem szeretem a zöldségeket, ezért inkább kevesebbet ettem, de olyan ételeket, amiket szeretek – mondta hírportálunknak Demeter Zoltán.

Az első másfél-két hónap volt a legnehezebb – árulta el a vállalkozó. – Ma, egy év elteltével elmondhatom, hogy kevés kenyeret fogyasztok. A fő étkezésem még mindig az ebéd, figyelek folyamatosan, de már nem annyira szigorúan.

Nagyon sok nehéz időszakom is volt, amikor a diétát ugyanúgy tartottam, edzettem, de jöttek fel a kilók. Akkor kellett a kitartás.

Nagyon nehéz volt, de a család is segített, támogatott. A kezdeti időszakban első helyen az életmód-változtatásom volt. A célom az volt, hogy jó kondícióba kerüljek, egészséges életvitelt folytassak. Az edzés volt a legfontosabb az életemben, és ezt a családom is megértette, szerencsére a munkámat is félre tudtam tenni egy időre. Az elején nagyon sok nevetés volt az edzőteremben, alig fértem be a gépekhez – emlékezett vissza Demeter Zoltán.

Érdemes személyi edzővel, fitneszteremben edzeni

Az edzéseket Szabó Anita személyi edző koordinálta. – Könnyű eset volt Zoltán, mert ő eldöntötte magában, hogy változni akar, s már elkezdte az étrendváltást, az edzéseket. Az állapotfelmérés után kezdődött a tényleges munka. Először egy alaperőnlétet alakítottunk ki. Megerősítettük az alapizomzatot, majd elkezdtük az állóképesség növelését. Miután sikerült elsajátítani a gyakorlatok helyes, precíz kivitelezését, már elkezdhettük az izomtömeg növelését is. Kezdetben a súlyvesztés mellett már a formálódást is észre lehetett venni – mondta Szabó Anita személyi edző.

– Azt gondolom, hogyha valaki hozzá hasonlóan szeretne nagyobb súlytól megválni, annak érdemes edzőteremben személyi edző segítségével edzeni. A tévhitekkel ellentétben nemcsak tökéletes testű emberek járnak a fitneszterembe, hanem fogyni vágyók is. A fitneszteremben sokszínű társaság van. Vannak, akik alakulni szeretnének, vannak, akik hízni, izmosodni akarnak, és olyanok is, akik hivatásuknak tekintik az izomépítést. Mindenkinek javaslom, hogy ne féljenek eljönni az edzőterembe. Mi abban segítünk, hogy mindenki megtalálja a céljának megfelelő edzésformát. Jó látni, hogy már nemcsak huszonévesek figyelnek az egészségükre, hanem már minden korosztály megtalálható – tette hozzá.

Érdemes figyelni és meghallgatni a személyi edző tanácsait, mert a testünk működését legtöbbször mi magunk rontjuk el a helytelen életvitellel és táplálkozással. Az állandó stresszes élettel, a rohanással.

– Meg kell találni a munka, a család és a testünk igényei közötti egyensúlyt. Fontos kiemelni, hogy amennyi idő alatt elérte valaki azt a testsúlyt, ami zavarja, ugyanannyi idő alatt tudjuk visszafordítani a folyamatot, illetve változtatni rajta. Nincs varázsszer, ne dőljenek be a trendeknek, a fogyókúrás tévhiteknek. A kemény edzésnek, a munkának van hatása és látható eredménye – emelte ki Szabó Anita személyi edző.