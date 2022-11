Győri-Szelei Klára alig három éve váltott munkát, gyermekei megszületése előtt művészettörténészként kezdte a pályafutását. Nagyon szerette a választott hivatását, de a profi sminkelés is az évek alatt a mindennapja részévé vált. Míg kisfiával és kislányával otthon volt, elvégezte a sminkmester és szépségtanácsadó képzést, és hivatást váltott. Az új munkáját nagyon szereti, ráadásul gyermekbarátabb, több időt tölthet családjával.

– Az új szakmámat azonnal megszerettem, hiszen kreatívitásomat maximálisan meg tudom élni. Szeretem a kihívásokat is, így örömmel teszem próbára magam versenyeken. A szakmaváltásom azonban pont a koronavírus járvány ideje alatt történt, így eddig csak online megvalósított sminkversenyen indultam, ahol már az első alkalommal 6. helyezést értem el. Ez is nagyon jó motiváció volt számomra, hiszen rengeteg induló közül sikerült a dobogót megközelítenem – mesélte a fiatal sminkmester, majd áttért az újabb sikerére.

– A napokban végre személyesen is megmérettethettem magam, indultam a Make-up Magyar Bajnokságon, ahol Kreatív smink kategóriában a 2. helyen végeztem. Ez az ország egyik legrangosabb versenye a szakmában. Menyasszonyi sminket kellett a versenyzőknek készíteni, három – hordható, kreatív és stage make-up – kategóriában. Hozzám a kreatív stílus áll a legközelebb, köszönhetően a művészettörténészi múltamnak is. Nagyon izgultam, az első percekben még a kezem is remegett, de aztán sikerült kizárólag az elvégzendő feladatra koncentrálnom – árulta el Klára.

A smink elkészítésére mindössze másfél órát adtak a versenyen.

– Ez az időtartam első hallásra soknak tűnhet, de valójában inkább kevés, mivel nagyon technikás egy kreatív smink. A művészi vénám mellett a sikerem annak is köszönhető, hogy a verseny előtt nagyon sokat gyakoroltam a modellemmel, és a tréneremmel. Szerencsére nemcsak én, hanem ők is nagyon elkötelezettek voltak a sikerem érdekében. Bízom benne, hogy jövőre újra bizonyíthatok rangos versenyeken – tette hozzá, majd további részleteket árult el.

– Mindig saját alapanyaggal dolgozom, melyek összeállítása szintén nagyon fontos, mert csak minőségi termékekkel lehet valóban jól sminkelni. Ennek tudnivalóit, fortélyait hazai sminkmesterektől többek között az Európa-bajnok Miskolczi Kingától tanultam meg a képzéseim idején

– jegyezte meg.

Klára sminkmesterként, szépségtanácsadóként hölgyek sokaságát sminkeli egész évben, esküvők, fotózások, tárgyalások, bálok előtt. Rendkívül kreatív, mindenkinek egyénre szabottan készíti el a sminkjét, kiemelve a szépségüket.

– Minden évnek, évszaknak megvan a maga trendje, de ezen belül rendkívül széles a színpaletta. Az arcforma, a hajszín, a szemek állása mind-mind befolyásolják, kinek milyen sminket készítek el. Idén nyáron a cukorka színek futottak, most télen pedig a bordó és annak árnyalatai a divatosak. Természetesen a hétköznapokon nem a trend, hanem az egyedi vonások a mérvadók – mondta végül Klára, aki szereti magát kisminkelni a hétköznapokon is, de a lazább napokon, anélkül is bátran kimegy az utcára, például ha boltba megy vagy éppen óvodába viszi gyermekeit.