Celebfigyelő 1 órája

Berki Mazsi úgy érzi, jó döntést hozott, amikor élt a hirtelen jött lehetőséggel

A kecskeméti származású influenszer Facebook-oldalán is megosztotta követőveivel gondolatait arról, miért tartja jó döntésnek, hogy elvállalta a szereplést a TV2 Dancing with the Stars című műsorában.

Berki Renáta (Mazsi) táncpárjával, Bonyhádi Ferenc Andrással a negyedik adásig jutottak és a nyolc hét alatt Mazsi – saját bevallása szerint – komoly fejlődésen ment keresztül, sokat tanult. Ezek a pozitív változások a nehézségek ellenére is azt erősítették meg benne, hogy jó döntést hozott a szereplés elvállalásával. A héten pedig a páros ismét együtt gyakorol, ugyanis a showműsor döntőjében ők is újra a táncparkettre lépnek. A fiatal édesanya bejegyzésében megköszönte rajongóinak a támogatást.

