Sokszor csak utólag jövünk rá, hogy nincsenek véletlenek, és hogy minden mindennel összefügg. Ezt bizonyítja Rávai Györgyi története is. A móricgáti lány már gimnazistaként tanult vállalkozási ismereteket, de akkor még nem gondolta, hogy egyszer saját vállalkozása lesz. Diplomáit is teljesen más területen szerezte. Először Egerben művelődésszervező-kommunikáció szakon végzett, majd a Debreceni Egyetemen művelődésszervezés és felnőttképzési menedzser szakon diplomázott. A diplomamunkáját az elidegenedés megelőzése a falvakban témában írta, ennek kapcsán pedig kapcsolatba került a Magyar Művelődési Intézettel, melynek szervezésében részt vett egy nemzetközi szemináriumon, ahol megismerte későbbi francia párját. Így nem volt kérdés, hogy szakmai gyakorlatra Franciaországba megy, ami a Leonardo program keretében sikerült is. Ott rögtön létrehozott egy egyesületet, azzal a céllal, hogy segítse a beilleszkedésben az Erasmus kereteiben Franciaországban tanuló egyetemistákat. Györgyi ugyanis azt tapasztalta, hogy a franciák vendégfogadásban nem igazán járnak az élen.

Így teljesen belevetette magát a fiatalok mentorálásába. Végül a munkája és a szerelem is Franciaországban tartotta, Normandiában telepedett le és alapított családot.

Ám időközben a 2008-as gazdasági válság véget vetett ennek, mert nem támogatták a diákok utazását, a szociokulturális tevékenységeket és az egyesületeket. Ezért másik, biztosabb utat kellett keresnie. Így elhelyezkedett egy fuvarozó cégnél és hét évig fuvarszervezőként dolgozott. Bár jól keresett és sok barátra lelt, de a korábbi változatos munkájához képest teljesen beszűkültek a lehetőségei – mesélte Györgyi, aki időközben két fiúnak is életet adott. A szülési szabadság után visszatért ugyan a fuvarszervező céghez, de érezte, hogy nem ezt akarja csinálni. Folyamatosan kereste az útját, mert egy szabadabb életre vágyott.

A kürtőskalács sütésen már régóta gondolkozott, de sokáig hezitált, nem mert belevágni. Az irodában ülve fuvarszervezőként jött rá, hogy nem kell másnak megfelelnie, csak saját magának.

Vállalkozása elindítása előtt először francia barátainak készítette el a magyar süteményt, ami mindig nagy sikert aratott, így mert belevágni a kürtőskalács-projektbe. Hogy biztosra menjen, csaknem fél évig próbálgatta a recepteket és közben több képzésen is részt vett, így teremtve meg sikeres vállalkozása alapjait.

Györgyi azt is elmondta, hogy számára a kürtőskalács sütés sokkal többről szól, mint az üzlet. A hungarikumnak számító magyar süteménnyel hazánkat is szerette volna népszerűsíteni. Ugyanakkor ezáltal visszakaphatta régi életét is, hiszen visszacsöppent a fiatalok, a fesztiválok, a kulturális események világába.

Csinos kis karavánjával ugyanis minden jelentősebb eseményen megfordul. Györgyinek köszönhetően pedig a forró kürtöskalács egyre népszerűbb Franciaországban.

A magyar süteményt nem ismerték Normandiában, az első vásárlói azok voltak, akik már korábban hazánkban, vagy valahol máshol találkoztak a kürtöskaláccsal. Később azonban híre kelt az interneten, a közösségi oldalakon és egyre bővült a vásárlók köre, akikkel Györgyi szívesen beszélget, szívesen mesél Magyarországról, a hungarikum történetéről.

Györgyit és a kürtőskalács annyira megszerették Normadiában, hogy ma már tiszteletbeli nagykövetként a normandi régiót is reklámozza. Így jutott el karavánjával Angliába és a Jersey szigetre is. Jövőre pedig Írországba megy.

Rávai Györgyi sikeres vállakozást épített fel

Fotós: Beküldött fotó

Györgyi azt is elmesélte, hogy hagyományos kürtőskalács mellett többféle ízesítésűt is készít. Így például a tölcsér alakú kalácsot mogyorókrémmel és tejszínhabbal árulja. De alkalmazkodva a helyi szokásokhoz, készít olyat is, amibe normandi alapanyagokat tesz, például házi karamellát, almadarabokat, helyi pörkölt magokkal megszórva. Nagyon népszerű a kalács sós változata, amit szintén helyi alapanyagokkal tölt meg.

Az egyikbe hat óráig sült sertéslapockát tesz kapros vagy csípős szósszal és zöldségekkel. A tésztát pedig sajtreszelékbe és köménymagba forgatja.

A másikba pedig füstölt lazac, mangó, avokadó, lilahagyma, paradicsom és korianderes szósz kerül. Ezenkívül van még egy kolbászos változat is – részletezte Györgyi.

Arról is mesélt, hogy a kürtöskalács által több Normandiában élő magyart is megismert és mára igazi összetartó baráti társasággá kovácsolódtak össze. Sőt, van köztük olyan is, aki a munkában is besegít neki. De nemcsak magyarokat von be a vállalkozásába, hanem helyi cégeket is. Törekszik arra, hogy helyi alapanyagokat használjon, ezáltal is egymást népszerűsítik.

Györgyinek sok terve van még a kürtőskalács-projekttel kapcsolatban. Tervezi például, hogy iskolákban, nyugdíjas otthonokban, cégeknek, baráti társaságoknak megtanítja a magyar sütemény elkészítését, miközben jót beszélgetnek, például a magyar hagyományokról.

– Nekem ez sokkal többről szól, mint az üzlet. A karaván egy találkozási pont, információs központ, ahol egyébként jókat lehet enni és beszélgetni. A kürtőskalács üzenete pedig, hogy örömmel megosztjuk egymással amink van. Szeretném arra tanítani a vevőimet, hogy tanuljanak meg a jelenben élni, hiszen a kürtőskalács ott a helyszínen, frissen, melegen fogyasztva a legfinomabb. És akkor a legeslegfinomabb, ha van kivel megosztani – fogalmazta meg vállalkozása lényegét Rávai Györgyi.