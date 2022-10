Kaldenekker Ferenc gyermekkora óta vonzódik a kerámiákhoz. Játszótársaival gyakran készítettek anyagfigurákat, amit a napon szárítottak ki. A fiatal fiúcskából nem lett fazekas, ám a cseréptárgyak iránti szeretete megmaradt.

– Rokoni kapcsolataim révén gyakran kijártunk Erdélybe. Az egyik alkalommal nagybátyám hat korsóval ajándékozott meg, ezek az ivóedények gyűjteményem első darabjai. A korsóalakzat annyira megragadott, hogy később, amerre jártunk, mindig vásároltam újabb darabokat. A korsók száma mára 1180-ra szaporodott – emlékezett vissza Kaldenekker Ferenc.

A korsók mérete és kialakítása is rendkívül változatos. Az ivóedények tizenkét országból származnak.

A legtöbb darab Németországban, Romániában, Franciaországban, Szlovákiában, Csehországban, Angliában, Lengyelországban, Svájcban és Oroszországban készült. Alapanyaguk zömében agyag, de néhány míves üvegkorsó is színesíti a gyűjteményt.

– A legigényesebb korsók és serlegek a vadászok kérésére készülnek. Zömében kézzel készített, formájukat és díszítésüket tekintve az ivóedények rendkívül változatosak. A legérdekesebb darabok között tartom számon az 1915-ből származó osztrák, illetve az 1939-es üveg korsócskát. Szívemhez a méretét tekintve a legnagyobb darab áll. A korsók nagy részét a bolhapiacokon, régiségboltokban vásároltam, de ajándékba is sokat kaptam. Gyűjtőszenvedélyem továbbra sem csitult, ami megtetszik vagy különlegesnek tartom, azt megvásárolom, annál is inkább, mivel az embert akkor éri a legnagyobb meglepetés, amikor nem számít rá. Így jutottam hozzá potom áron az egyik zenélő korsómhoz is – tette hozzá mosolyogva Kaldenekker Ferenc.

A kerekegyházi férfi nemcsak korsókat, hanem gobelinképeket is gyűjt, lakásában több mint száz faliképet őriz.

– Édesanyám Erdélyből származik, ahol a tájegységre jellemző kézimunkák mellett a gobelinvarrás is népszerűnek számított. Feleségem tőle tanulta meg a hímzés eme formáját. Tőlük ragadt át a gobelin szeretete. A varrás helyett én inkább a gyűjtést részesítettem előnyben. Húsz év alatt száz faliképet sikerült beszereznem. A kedvencem Leonardo Da Vinci Utolsó vacsora, és Szinyei Merse Pál Lilaruhás nő című festményeinek gobelin változata. Lényegében valamennyi faliképemet szeretem, mivel nagyra értékelem a belefektetett munkát, türelmet, ami már maga egy csoda – fogalmazott Kaldenekker Ferenc.

Múltunk ismerte a jövőnk kulcsa

A négy évtizede működő kerekegyházi nyugdíjasklub fennállása óta fontos szerepet tölt be a település időseinek életében, tartalmas és hasznos időtöltést kínálva számukra. Kaldenekker Ferenc a klub vezetője, tizenöt éve aktív tagja a közösségnek.

– Mindennapi foglalkozásaink leginkább azt a célt szolgálják, hogy fenntartsuk és megőrizzük szellemi frissességünket. Kiemelt feladatunknak tekintjük az értékek átadását, átörökítését a felnövekvő korosztály számára. Ennek okán kiállítások keretében mutatjuk be a múlt emlékeit, használatai tárgyait. Azt tartjuk ugyanis, hogy aki ismeri a múltat, az megérti a jelent is – emelte ki Kaldenekker Ferenc.