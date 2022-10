Csilla, a Szill’art – a Csodavarroda tulajdonosa és megálmodója már egészen kiskora óta érdeklődött a varrás iránt. Édesanyjától leste el a varrás művészetét, aki kalocsai népi motívumokat hímzett. Csilla eleinte ruhákat készített, és a megmaradt anyagokból csinált kisebb táskákat, illetve kiegészítőket a ruhákhoz. Később ismerkedett meg a patchwork, a foltvarrás technikájával, amit ma is használ a táskák készítéséhez. Ahogy talán a legtöbb kézműves magánvállalkozás, ez is egy szenvedélyes hobbiból indult. Csilla eleinte magának, családtagoknak, barátoknak készítette a táskákat, kiegészítőket, gyerekeknek takarókat vagy felvédőket. Aztán a szenvedélyből megszületett a vállalkozás ötlete. Úgy döntött, hogy otthagyja korábbi munkahelyét, és 2019 januárjától csak a varrással fog foglalkozni. Minden jel szerint ez a lépése be is váltotta a hozzá fűzött reményeket. Megrendelései folyamatosan nőnek, jelenleg is csak egy-két hónappal későbbre tud új munkákat vállalni.

Mint mondta, egy kisebb táska vagy kiegészítő elkészítése három-négy órát vesz igénybe, de egy különlegesebb darab akár négy napon át is készülhet. Ez is mutatja, hogy mennyire széleskörű Csilla tevékenysége, és milyen sokoldalú a termékpalettája.

A Szill’art munkássága idén elérte eddigi csúcspontját, ugyanis megteremtette a lehetőségét, hogy megjelenjen Kapolcson, a Művészetek Völgyében. Csilla az eseményt egy nagy kiteljesedésnek élte meg. A völgy forgatagában sok vásárlót és sok érdeklődőt vonzottak az egyedi stílusú táskák. Sőt, későbbi új vevőket is hozott a kapolcsi rendezvény a Csodavarrodának. Ez még több motivációt és új lendületet adott Csillának, hogy tovább szárnyaljon ezen a területen.

A sok kitelepülésnek és rendezvénynek köszönhetően mára már az ország minden területéről érkeznek megrendelések táskákra.

De voltak egészen szokatlan kívánságok is a vásárlók részéről. Csilla készített már sportlövész-aláfekvőt, amit az edzéseken, illetve a versenyeken használnak a sportlövők. Volt igény harcművészetekben használt eszközök szállítására alkalmas sporttáskára, illetve íj- és nyíltartó tegezre is. Igyekszik minden kérésnek eleget tenni, és figyelembe venni az egyedi kéréseket is.

Fotós: Beküldött fotó

Bár egyre nagyobb az érdeklődés az egyedi táskák iránt, Csilla mégis úgy gondolja, hogy nem akar a tömeggyártás irányába elmenni. Ha alkalmazottakkal vagy bármilyen gépesített eljárással bővítené a vállalkozást, azt a táskakészítés egyedisége és a Szill’artra jellemző stílus sínylené meg. Ezért a távlati célokra vonatkozó kérdésre válaszolva azt mondta, hogy a vevők maximális kiszolgálása és igényeinek a kielégítése a legfontosabb, de ami ennél is lényegesebb, hogy a Szill’art – a Csodavarroda addig tud ilyen különleges maradni, amíg a tulajdonos ekkora örömét leli abban, amit csinál, és várhatóan ez még sokáig így is marad.