A nemzetközi pályázat célja, hogy az egyetem polgárainak lehetőséget biztosítson közép-kelet európai oktatókkal, kutatókkal és szakértőkkel való eszmecserére, valamint a vendégelőadók megismerkedjenek az egyetemen folyó oktatói és kutatói munkával.

Az oktató két tanórát tartott a Stipendium Hungaricum ösztöndíjas hallgatóknak a napokban a bajai Campuson. Az első tanórán a savas ásványvizek kémiájáról, a másodikon azok kémiai analíziséről tanulhattak a hallgatók. Délután a szakember nyilvános angol nyelvű előadás keretében ismertette a savas ásványvizek egészségügyi hatásait. Az érdeklődők megtudhatták, hogy milyen összefüggések vannak a savas ásványvíz fogyasztása és a magas vérnyomás kialakulása, valamint a vesekőképződés között. Az előadás rávilágított arra, hogy az ásványvízfogyasztás kedvezően hat az emésztésre, jó magnéziumforrás és segít csökkenteni a vesekő kialakulásának lehetőségét.

– Jó pár éve az egyetemen kutatjuk a székelyföldi ásványvízforrásokat. Mivel itt az egyetemen nagy hangsúlyt fektetnek a vízgazdálkodásra ezért gondoltam, hogy egy ilyen témával jövök.

Engem személy szerint is érdekel, hogy milyen egészségügyi vonatkozásai vannak az ásványvizeknek, egy kicsit alaposabban utána néztem. Meglepődtem én is, hogy milyen sok kutatás történt ezen a területen. Az ásványvizek jótékony hatással vannak a szervezetünkre, de nem árt megvizsgálni az összetételüket is, hiszen ezek eltérhetnek. Van olyan összetevő, ami különösen jó hatással van a szervezetünkre, de olyan is amely negatívhatású. A nagyon jó hatású összetevő a magnézium és a bikarbonát ion Hargita és Kovászna megyében található a Kárpátoknak az a része, ahol erőteljes ma is a vulkáni tevékenység, aminek köszönhetően nagyon sok természetes ásványvízforrás van ezen a vidéken. A kutatások során erre a területre összpontosítottunk. Elég sok ásványvízforrást palackoznak. Romániában több mint hetvenféle ásványvizet forgalmaznak, ezeknek jó része székelyföldi – mondta a baon.hu-nak Zsigmond Andrea adjunktus.

A nyilvános előadás kötetlen beszélgetéssel zárult.