Ki gondolta volna, hogy az első öngyújtó abban az évben készült, mint amikor Petőfi Sándor született? Johann Wolgang Döbereiner német kémikus ugyanis 1823-ban készítette el az öngyújtó szerkezetét. A bicentenárium előtt álló öngyújtók világhódítása azóta töretlen, de szinte minden korszaknak voltak speciális kialakítású tűzgyújtó szerszámai. A modernizáció során újabb szabadalmak is születtek a jókora méretű „Döbereiner lámpától” a tűzköves, benzines, bután gázosokon keresztül át az elektromos öngyújtókig.

– Édesapánk sihederként kezdte a régiségek gyűjtését és később nagyon sok baráti kapcsolat is egyengette ezt a történetet. Lakatos ember volt és kikapcsolódást jelentett számára a vásárokba járás, ahol nagyon sok, másoknak talán már haszontalan, de a gyűjtők számára értékes tárgyakat, így régi öngyújtókat is lehetett találni. Habár nagyon sok ilyen dolog a padlások mélyéről került elő – mesélte ifjabb Pimbor Imre, aki testvéreivel Máriával és Antallal egy kiállítóhelyiséget rendezett be az öngyújtóknak a család ötfai birtokán.

A gyűjtemény egyik legrégebbi és nagy becsben tartott öngyújtója az 1800-as évek végén készült és a pipázásnak volt a kelléke.

A szerkezet nem szikraköves, hanem a közepén található rudat kellett kirántani ahhoz, hogy lángot adjon. A Pimbor-gyűjteményben található készülékek zöme igényes kézimunkának az eredménye. Nagyon sok egyedi díszítésű öngyújtó is akad az öngyújtók között, amelyek némelyikén üzenetek, szerelmi vallomások is szerepelnek. A zsebóra formájú gyújtókon történelmi személyiségeket is ábrázolnak II. Rákóczi Ferenctől kezdve III. Napóleonig, de a formavilág nagyon változatos, hiszen egy időben asztali dísztárgyként is funkcionáltak az öngyújtók. Láthatók a majsai gyűjteményben cigarettatartóval egybeépített, valamint ezüstből készült, mívesen megmunkált, egyedi öngyújtók is.

– A háborúk idején eleinte a kiskaliberű lőszerek hüvelyeit átalakítva készítettek benzines öngyújtókat a harctereken, de később mindenféle lőszerhüvelyből, majd zsebórák tokjaiból is csináltak öngyújtókat a katonák – mutatta több polcot is megtöltő háborús kollekciót Pimbor Imre, aki elmondta, hogy számtalan öngyújtót édesapjuk újított fel és gyártott hozzájuk alkatrészeket.

Pimbor Mária mutat egy szép kivitelezésű öngyújtót.

Forrás: Tapodi Kálmán

A fokozatosan kifejlesztett gyufa eleinte konkurenciát jelentett a kezdetleges öngyújtóknak, melyek idővel tökéletesedtek. A különböző stílusteremtő találmányok – mint például a Ronson cég pisztoly alakú klasszikusa a „Pist-o-lite” vagy a szélálló Zippo gyújtók – és a sorozatgyártás megállíthatatlanná tették az öngyújtók terjedését világban. A reklámipar is hamar felfedezte, hogy kiváló felületet jelentenek a hirdetéseknek a százmillió számra előállított öngyújtók.