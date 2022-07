Kacsát, csibét keltetnek, kecske, illetve egy vaddisznó és egy csüngő hasú disznó keverékétől kismalacok is születtek. Volt, amikor 25 malacot nevelhettek Filusék. Ezek mellett tyúkok is laknak az állatok számára megépített közös ólban. Létrehoztak egy 90 négyzetméteres fedett helyiséget is, ahová a keceliek a régi öregek által használt bútorokat, egyéb használati eszközöket hozzák. Ennek a tetejére egy borteraszt tervez Filus Attila jövőre, ahol helyi bort és keceli ételeket lehet majd fogyasztani.

Kisebb pavilonokat is kialakítottak, amelyek megteremtik a tanyasi idillt. Fogadják a nyugdíjas, a gyerek és a kerékpáros csoportokat is.

Mint mondják, nagyon jó, hogy gyerekek is ide látogatnak, mivel ötleteikkel kellemesebbé lehet tenni a kertet. Emellett másfél-kétórás kézműves-foglalkozást is szerveznek a számukra, hogy jól érezzék magukat. A kertben gyógynövényeket is termesztenek, ugyanúgy, ahogy a régi öregek tették a tanyákon.

Hogy mikor lesz vége a munkának? Filus Attila azt mondja, nem látni a végét: jelenleg éppen bontott anyagokból készítenek egy olyan pavilont, amely kávézó és teázó lesz. Mint mondják, érdekes, hogy nemcsak az emberekre van hatása ennek a kertnek. Az állatvilág is megtalálta magának ezt a nyugodt helyet.

Bejár néha az őz, bent alszanak a fácánok is, télen hatalmas a madárvilág, mivel a Filus család tavaly is két zsáknyi magot, szotyolát szórt ki nekik.

Néha a róka is beoson, és nyulak is megfordulnak a kertben. Betelepedtek a siklók is. Benépesült a kis tó környéke is, amely az egyébként mélyen fekvő terület egykori szintjét mutatja. Halak és egyéb vízi állatok vették birtokba az évek során a tavacskát.

A házaspár elmondta, hogy minden évben több százan keresik fel a kertet. A nyugalmat kapják azok, akik ide betérnek. Tavaly volt egy lánykérés is náluk. Filusék azt mondják, minél nagyobb területet kap vissza a természet, annál bőkezűbben fizet érte. Dúsak a növények, belátogatnak a vadon élő állatok, és megjelennek olyan növények is, amelyeket a régi öregek jól ismertek, de mi már csak legfeljebb képről láthatjuk azokat. A tervekről annyit, jövőre bevezetnék az áramot, vizesblokkot is készítenének, hogy akik idejönnek, kényelmesebben érezzék magukat.

A levendulaparkot a hét végéig lehet látogatni.