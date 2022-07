Azok, akik optikában vásárolnak napszemüveget, garantálható, hogy jó minőségű darab mellett teszik le végül a voksukat – írja a vaol.hu.

Mire figyeljünk a kiválasztásnál?

– A napszemüveg akkor lesz számunkra tartósan kényelmes viselet, ha a kiválasztása során több szempontot is figyelembe veszünk. Sokan esnek abba a hibába, hogy egy konkrét fazont keresnek és meg sem próbálnak attól eltérőt, pedig „nyitott szemmel kell járnunk”. Nagyon jó, ha van elképzelés, de óvva intek mindenkit attól, hogy csak egy típust tartson megfelelőnek – vélekedik Imre Annamária. Hozzáteszi azt is, hogy sajnos nincsen „ökölszabály” vagy recept arra, hogy melyik arcformához milyen fazon illik, a választást az vezeti, hogy mi a célunk a szemüveggel. Kerekebb arc esetében például nagyon jól tud harmonizálni a viselő vonásaival egy szintén lágyabb, kerekebb fazon. Ha az a célunk, hogy az arcformánk alapvonásait optikailag kicsit „megtörjük”, akkor a szögletes fazonok segíthetnek ebben. Egy sarkosabb, markánsabb keret mindig egy kicsit emel a megjelenésen, komolyabbá teszi az outfitet – gondoljunk arra, hogy egy teljesen hétköznapi férfiöltözeten például mennyit tud változtatni egy letisztult, fényes napszemüveg – fejti ki kérdésünkre a szakember.

A macskaszemtől az erősen díszített fazonokig

– Ne gondoljuk, hogy van fazon ami nekünk kifejezetten nem áll jól! Szerencsére manapság a szemüvegeket már a nagy divatházak tervezik, így egy adott fazonon belül, például „macskaszem”, rengeteg gyönyörű verzió található. Kialakítástól függetlenül, ügyeljünk a szemüveg méretére és arra, hogy a keret színárnyalata a bőrtónusunkkal harmonizáljon, kifejezetten a fémdíszítések esetén. Ha valaki például inkább ezüstös kiegészítőket szokott viselni, akkor a szemüveg esetén is érdemes hidegebb színárnyalatokat próbálni – tanácsolja a szakember.

Azzal kapcsolatban, hogy ebben az évben milyen darabok közül érdemes válogatnunk, Annamária elmondja:

idén sok esetben látunk extrém módon letisztult és erősen díszített darabokat is.

A fényes felületű anyagok megjelennek a nagy és egészen keskeny daraboknál is, melyek most vagy egészen finom fém alapanyagú vagy vastag, feltűnően díszített szárakkal vannak kombinálva. Hódítanak a finom színezésű színes lencsék, visszatértek a sárga árnyalatai is, aminek egyébként a látás szempontjából is megvannak a maga előnyei: az ilyen színű lencsék ugyanis nagyon jó kontrasztfokozó hatással bírnak akár egy szürkébb időjárás esetén is.

A napszemüveg adjon megfelelő látásélményt!

Imre Annamária hangsúlyozza: a napszemüveg kiválasztásánál a szemünk védelme kell, hogy a legfontosabb kritérium legyen, aminek eleget kell tennie a szemüvegnek. Ez akkor tud érvényesülni, ha a lencsék az ultraibolya-sugárzást száz százalékban szűrik, hiszen amikor sötétített lencséket viselünk, a kitágult pupillánkon át az átlagosnál is több káros fénysugár juthat a szemünkbe, ami hosszú távon súlyosan károsítja a retinát. A kiválasztott napszemüveg formája olyan legyen, ami megfelelően keretezi szemünket, hiszen az azt környező szöveteket is kell védenünk, hogy elkerülhessük a korai szarkalábak kialakulását. Mindemellett nagyon fontos, hogy a napszemüveg megfelelő látásélményt adjon a viselőnek, ne torzítson. Ha valaki úgy érzi, a jó minőségű lencsék ellenére mégsem lát jól a lencsék mögött, mindig gondolni kell arra, lehet, hogy dioptriás kivitelre van szüksége és ilyenkor egy teljes körű látásvizsgálat során a szakemberek megállapíthatják az esetleges fénytörési hibákat. Erre egész évben van lehetőség, sokan – a tapasztalatok szerint – mégis megvárják vele az őszi időszakot. – Ebből a szempontból nincs szükség a kivárásra. Amíg erős panaszaink vannak, évente egyszer legalább vegyünk részt egy vizsgálaton – hívja fel a figyelmet a látszerész.