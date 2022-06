Belák József, a Kiskőrösi Dutra Baráti Kör egyik alapítója imádja a Vörös Csillag Traktorgyár egykori gépeit. A kiskőrösi Dutra-­találkozón arról mesélt a baon.hu-nak, hogy hét Dutra traktort tart otthon. Mint mondta, ha a szegénység nem viszi rá arra, hogy értékesítse, akkor sokáig megtartja a gépeket. A gyűjtő hét erőgépe volt látható a kiállításon, de van még egy Rába Steiger gépe is. Ezen­felül egy szívsebészorvos gépét is bemutatta, amelyet felújított. Gyűjteményéből két traktort már helyreállított, úgy néznek ki, mintha most gurultak volna le a gyártósorról. A többi még vár a sorára – mondta Belák József.

Hogy miért is szerelmes egy erőgép tulajdonosa a Dutrákba?

Belák József hangsúlyozta: ha ez a gép elromlik, akkor ő maga meg tudja javítani otthon, ellentétben a modern, mai gépekkel.

Mint mondja, ezekben a gépekben nincs komputer. A számítógép szerepét maga a traktoros tölti be, ha jó a sofőr, akkor többet is tud, mint egy komputer. Sokszor egy modern traktor számítógépe olyanért is letiltja a vezérlést, amiért lehet, hogy nem is kellene. Ráadásul sokszor nagyon nehéz megtalálni a hiba forrását – mondja.

Mint mesélte, Kalocsa környékén történt egyszer, hogy egy nagy gép kijelzőjén megjelent az „error”, azaz a hiba felirat. A gép leállt, hazavitték. Mint kiderült, elromlott a termosztát, ki kellett cserélni. Egy olyan régi típusnál, mint a Dutra, ha látja a sofőr, hogy melegszik a hűtővíz, akkor leáll, kiveszi a termosztátot és otthon saját maga kicseréli az alkatrészt. Mint Belák József mondta, egy nagy baj volt azonban a magyar traktormodellekkel: húsz évvel megelőzték a korukat. A szovjetek talán ezért sem engedték ezeket gyártani. És ez sajnos kihatott a mezőgazdaságigép-gyártás későbbi évtizedeire.

Belák József azt mondja, véleménye szerint Kiskőrös térségében azért maradt meg a legtöbb traktor, mert ez egy szőlőtermesztési vidék. Itt igény van a telepítéskor arra, hogy 80 centiméter mélyen átforgassák a talajt. A speciális ekét a Dutrák tudták megfelelően elhúzni, a traktor nagyon jól képes kapaszkodni.